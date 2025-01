Solo 18€ per la videocamera di sorveglianza indoor Blurams A31S

Ti bastano solo 18,86 euro per mettere al sicuro la tua casa, grazie all’offerta a tempo su Amazon che propone Blurams A31S al suo prezzo minimo storico. È la telecamera per la sorveglianza indoor dotata di funzionalità avanzate come il sensore 2K con supporto alla visione notturna e la rilevazione del movimento con l’invio immediato delle notifiche.

Blurams A31S: l’offerta per la sicurezza della casa

Tra gli altri punti di forza vale la pena segnalare il sistema audio bidirezionale che permette di parlare da remoto con chi si trova nella stanza (ad esempio gli animali domestici), la connettività Wi-Fi, la presenza di uno slot per schede microSD in cui salvare le registrazioni e la sirena di allarme da far scattare all’occorrenza. La puoi posizionare su un qualsiasi mobile oppure appendere al soffitto, a testa in giù (il capovolgimento delle immagini è automatico). Puoi trovare altre informazioni nella pagina dedicata, mentre l’immagine qui sotto ne mostra il design e ne elenca le caratteristiche principali.

Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro: approfittane subito. Non devi nemmeno attivare coupon o inserire codici promozionali, il forte sconto rispetto al listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare la telecamera Blurams A31S per la videosorveglianza indoor della casa al prezzo minimo storico di soli 18,86 euro.

Non è tutto: se sei in possesso di un abbonamento Prime e la ordini adesso, per te c’è anche la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo. Il voto medio ottenuto da oltre 1.100 recensioni è molto alto, pari a 4,4/5, a testimonianza della soddisfazione dei clienti.