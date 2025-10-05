 Solo 1€ per la VPN migliore: PrivadoVPN ti regala 27 mesi di sicurezza a prezzo minimo storico
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Solo 1€ per la VPN migliore: PrivadoVPN ti regala 27 mesi di sicurezza a prezzo minimo storico

Naviga in completa sicurezza con PrivadoVPN, oggi con 3 mesi gratis per il piano biennale. 27 mesi a soli 1,11€: non lasciarti sfuggire l'occasione.
Solo 1€ per la VPN migliore: PrivadoVPN ti regala 27 mesi di sicurezza a prezzo minimo storico
Sicurezza VPN
Naviga in completa sicurezza con PrivadoVPN, oggi con 3 mesi gratis per il piano biennale. 27 mesi a soli 1,11€: non lasciarti sfuggire l'occasione.

Reggiti forte: come reagiresti se ti dicessimo che puoi avere una delle migliori VPN al mondo, quella di PrivadoVPN, e pagarla solamente 1,11€ per ben… 27 mesi? Esatto: la tua privacy e la tua sicurezza di certo non hanno prezzo, ma PrivadoVPN ti permettte di risparmiare il 90% per due anni e 3 mesi gratis.

Non solo hai 30 giorni con garanzia soddisfatti o rimborsati, ma hai tutte le protezioni delle leggi svizzere sulla privacy, crittografia avanzata, e protezione per qualsiasi tipo di dispositivo e sistema operativo. Scopri ora tutte le caratteristiche di PrivadoVPN.

Proteggiti con PrivadoVPN

Ottieni 3 mesi gratis grazie al piano biennale

Optare per l’abbonamento da 24 mesi (con 3 mesi aggiuntivi gratis) significa accedere a un pacchetto completo con un risparmio del 90% sul prezzo di listino. Ecco alcuni dei vantaggi inclusi:

  • Dati illimitati – Niente più limiti di traffico

  • Server in 67 città – Connettiti ovunque tu voglia

  • 10 connessioni simultanee – Proteggi tutti i tuoi dispositivi

  • Proxy SOCKS5 – Maggiore velocità e anonimato

  • Zero log – Massima privacy garantita

  • Blocco annunci e prevenzione minacce – Navigazione più sicura e senza distrazioni

  • Controllo genitori – Proteggi anche i più piccoli online

  • Compatibilità universale – Funziona su Windows, Android, iOS, macOS, Linux e molto altro

Se preferisci un abbonamento più corto, c’è anche il piano da 12 mesi (con 3 mesi gratis) a 1,33€ al mese, con uno sconto dell’88%, oppure un’opzione mensile a 10,99€. Proteggi la tua connessione e supera blocchi geografici con un servizio VPN sicuro e senza compromessi. Una VPN è molto più di uno strumento per proteggere la tua privacy online. È una soluzione versatile che può migliorare la tua esperienza digitale in molti modi. Attiva l’offerta PrivadoVPN oggi e naviga senza preoccupazione alcuna. Corri sul sito e scopri il piano più adatto alle tue esigenze.

Proteggiti con PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN è in promo flash: a meno di 3 euro al mese non ha rivali

La migliore VPN è in promo flash: a meno di 3 euro al mese non ha rivali
Privacy assoluta per due anni con ExpressVPN, in sconto fino al 73%

Privacy assoluta per due anni con ExpressVPN, in sconto fino al 73%
Surfshark è in offerta: prezzo mai visto per il piano di 27 mesi

Surfshark è in offerta: prezzo mai visto per il piano di 27 mesi
ExpressVPN con 73% di sconto + 4 mesi gratis: velocità e sicurezza senza compromessi

ExpressVPN con 73% di sconto + 4 mesi gratis: velocità e sicurezza senza compromessi
La migliore VPN è in promo flash: a meno di 3 euro al mese non ha rivali

La migliore VPN è in promo flash: a meno di 3 euro al mese non ha rivali
Privacy assoluta per due anni con ExpressVPN, in sconto fino al 73%

Privacy assoluta per due anni con ExpressVPN, in sconto fino al 73%
Surfshark è in offerta: prezzo mai visto per il piano di 27 mesi

Surfshark è in offerta: prezzo mai visto per il piano di 27 mesi
ExpressVPN con 73% di sconto + 4 mesi gratis: velocità e sicurezza senza compromessi

ExpressVPN con 73% di sconto + 4 mesi gratis: velocità e sicurezza senza compromessi
Roberta Bonori
Pubblicato il
5 ott 2025
Link copiato negli appunti