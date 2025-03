Solo 20,89 euro per questa SSD NVMe da 256GB: occasione su Amazon

Questa piccola SSD NVMe da 256GB oggi su Amazon costa soltanto 20,89 euro: una soluzione perfetta per un upgrade di un vecchio PC o per creare una partizione dedicata soltanto al sistema operativo e alle applicazioni principali. Un’offerta lampo che non puoi lasciarti sfuggire e disponibile a tiratura limitata.

SSD NVMe 256GB in offerta: le caratteristiche

La SSD NVMe da 256GB in questione è dotata di tecnologia PCIe Gen3x4 ed è capace di raggiungere velocità di 2800 MB/s in lettura e 2000 MB/s in scrittura: dati sufficienti per ridurre drasticamente i tempi di avvio del sistema, il caricamento dei programmi e delle applicazioni pesanti.

La memoria si presenta con adesivo in grafene per la dissipazione del calore per mantenere le temperature sotto controllo garantendoti prestazioni costanti nel tempo senza pericolo di surriscaldamento. Inoltre, la tecnologia cache SLC intelligente ottimizza la velocità di trasferimento, migliorando la reattività del PC.

L’architettura 3D NAND con celle TLC assicura un’eccellente durata, con una resistenza fino a 200TBW (terabyte scritti), rendendolo ideale per chi lavora con grandi quantità di dati, editing video, gaming o sviluppo software. Supportando Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.9 e versioni successive, è adatto per laptop, desktop e PC all-in-one.

Solo 20,89 euro per velocizzare il tuo computer: approfittane subito.