Solo 233€ per il monitor ultrawide Samsung da 34 pollici: ECCOLO

Con proporzioni 21:9 ultrawide e una qualità dell’immagine impeccabile, Samsung S50GC (in sconto del 40% su Amazon) è il monitor perfetto per la produttività e non solo. Ha una diagonale da 34 pollici e fa parte della gamma ViewFinity. Tra i punti di forza c’è il design senza cornice che abilita un’esperienza di visione del tutto immersiva.

Samsung S50GC: la super offerta di Amazon

Il pannello ha refresh rate da 100 Hz e risoluzione WQHD (3440×1440 pixel), con la possibilità di gestione avanzata del multitasking, anche dividendo la superficie in due per mostrare contemporaneamente più fonti. Il tempo di risposta è pari a 5 ms e non manca nemmeno il supporto alla tecnologia HDR10. Chi trascorre molto tempo alla scrivania può contare sulla Eye Saver Mode che riduce notevolmente l’affaticamento degli occhi. Sul pannello posteriore sono presenti due porte HDMI, una DisplayPort e il connettore audio. Scopri di più nella descrizione completa.

La funzione PBP ti permette di visualizzare in contemporanea l’input di due sorgenti diverse nella loro risoluzione originale, per rivedere due progetti o aprire due programmi insieme. La funzionalità PIP, invece, riduce le dimensioni della seconda sorgente, per portare avanti un’attività senza perdere di vista l’altra.

Invece di pagarlo 389 euro come da listino ufficiale, in questo momento puoi acquistare il monitor ultrawide Samsung S50GC da 34 pollici al prezzo di soli 233 euro, approfittando dello sconto del 40% applicato in automatico (non servono coupon o codici). La promozione in corso lo porta al suo minimo storico.

Ordinalo adesso per poterlo mettere sulla tua scrivania già entro domani. La disponibilità è immediata, sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon e puoi contare sulla consegna gratis a domicilio. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,4/5.