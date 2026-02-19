Solo 25€ per la Soundbar Trust GXT: riscrivi l'audio del tuo PC subito

I monitor in commercio sono super fighi e pieni di nuove tecnologie, ma ne hanno dimenticata una nel passato: gli altoparlanti integrati. È difficile trovare un modello che li abbia e questo ti obbliga ad usare le cuffie costantemente. Sei stanco? Aggiungi una soundbar al tuo PC subito ed il gioco è fatto: scegli la GXT 629 Axon di Trust che costa pochissimo ed è anche bella a vedersi. Approfitta del 29% su Amazon per comprarla a soli 24,99€ con un solo clic.

Audio da cinema anche al PC con la soundbar di Trust GXT

Aggiungere una soundbar al televisore è così naturale, perché non farlo anche al tuo PC? Musica da urlo, streaming come se fossi al cinema e gaming immersivo nel caso fossi alla ricerca di questa esperienza. Insomma, visto il prezzo irrisorio, cedere alla tentazione è un attimo e sai perché? La GXT 620 Axon è un prodottino veramente eccellente. Dimensioni compatte, luci RGB integrate e un audio che fa la differenza quando sei seduto alla scrivania. Sceglila e non rimarrai deluso.

Come si connette al tuo computer? Puoi sfruttare la porta AUX 3.5mm per connetterla direttamente al tuo computer o al monitor, se possiede una porta sulla parte posteriore. La sua alimentazione, invece, avviene tramite una semplice USB. Detto questo, sulla parte laterale hai a disposizione il comando rapido per la gestione del volume tramite manopola. Con speaker da 12W integrati, il suono è pieno e ricco nelle sue sfumature. Proprio per questo motivo, il modello di Trust è così versatile da essere utilizzato per qualsiasi esigenza. Per essere più precisi, infine, ti dico che è lunga appena 42 centimetri per occupare il minimo spazio nella tua postazione, ma fare la differenza.

Lo sconto ti aspetta su Amazon

Con un bel ribasso del 29% disponibile ora su Amazon, la magica Trust GXT 620 Axon ti aspetta subito. Acquista la tua soundbar per PC a soli 24,99€ subito e portala a casa.