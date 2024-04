Solo 79,99 euro per questo tablet Android da 10 pollici (Amazon)

Il tablet Android che stiamo per presentarti è una soluzione economica pensata per le piccole esigenze, che si tratti di un supporto uno studio, al lavoro o al semplice intrattenimento. Già scontato da Amazon, attivando il coupon che trovi in pagina puoi averlo ad un prezzo addirittura più conveniente: solo 79,99 euro per un dispositivo che comunque si contraddistingue nella sua fascia di appartenenza.

Blackview Tab 30: la scheda tecnica del tablet Android

Il tablet si presenta con un display da 10 pollici con risoluzione HD 1280×800 per una buona qualità visiva e colori vividi. Puoi sfruttare alcune modalità tematiche, come la modalità lettura e la modalità focus, per avere un’esperienza di lettura più confortevole e concentrata.

Le prestazioni sono ottime grazie alla combinazione del processore quad-core con 6GB di RAM per gestire facilmente una vasta gamma di app e fornire un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Lo spazio a disposizione è di 64GB, ma con una scheda TF puoi espanderlo facilmente fino a 1 TB.

Il tablet è alimentato dal sistema operativo Android 13 e dal sistema Doke OS, sviluppato internamente da Doke per garantire una maggiore sicurezza dei dati di accesso. La connessione WiFi 6 ti offre una connessione rapida e stabile, mentre con la batteria da 5100mAh puoi utilizzarlo per tutto il giorno senza timore che si scarichi.

Un vero affare dunque a poco prezzo: applica il coupon in pagina e acquista il tablet a soli 79,99 euro.