Solo 9,99€ per questo adattatore di rete USB-Ethernet su Amazon

Per aggiungere una presa RJ45 al tuo PC o per sostituirne una danneggiata questo adattatore da USB a Ethernet di TP-Link è perfetto per entrambe le esigenze: e oggi con lo sconto Amazon puoi pagarlo pochissimo, appena 9,99 euro invece di 15,99.

Adattatore di rete TP-Link da USB a Ethernet: incredibilmente utile

Questo adattatore è dotato di funzione Plug and Play: questo significa che ti basta collegarlo alla porta USB del tuo PC per iniziare ad utilizzarlo subito. Il design pieghevole e portatile dell’adattatore lo rende perfetto per l’utilizzo con i PC portatili, consentendoti di portarlo ovunque tu vada e garantendo una connettività affidabile in qualsiasi momento.

E c’è una sorpresa perché grazie alla sua compatibilità con Nintendo Switch, puoi goderti sessioni di gioco online con i tuoi amici e ottenere download veloci collegando l’adattatore al dock dello switch Nintendo e aggiungendo così una connessione Gigabit Ethernet.

Un prodotto piccolo, che costa poco e che ti garantisce una notevole versatilità oltre che una facilità d’uso senza pari. Acquistalo adesso su Amazon a soli 9,99 euro.