Solo per poco: orologio Sector 370 in offerta con il 39% di sconto

Indossare un orologio è ancora oggi una scelta di stile. Anzi, lo è ancora di più considerando che le tradizionali funzioni di controllo dell’ora e della data sono affidate agli smartwatch e agli altri dispositivi tecnologici da cui siamo circondati. Ecco perché la scelta di un orologio da polso, per sé stessi o come idea regalo, non può prescindere dall’eleganza. In questo senso il Sector 370 è uno dei migliori orologi da polso che puoi acquistare oggi approfittando dello sconto del 39%.

3 ragioni per scegliere il Sector 370

Design raffinato e versatile (39 mm)

Movimento al quarzo affidabile

Robusto e resistente all’acqua fino a 5 ATM

Stile ed eleganza senza tempo

Il Sector 370 è un orologio da polso molto elegante e affascinante, anche per la presenza del cinturino in acciaio inossidabile. Leggero, comodo e perfetto per qualsiasi tipo di stile di abbigliamento, questo orologio si rivela una scelta perfetta per l’uso quotidiano e come idea regalo per compleanni, anniversari, eventi e ricorrenze.

Movimento: quarzo analogico

Alimentazione: batteria

Materiale Cassa: acciaio inossidabile

Diametro Cassa: 39mm

Fondo: acciaio, a pressione

Colore Quadrante: nero

Materiale del cinturino: acciaio inossidabile

Colore Cinturino: silver

Chiusura: a carrello

Water resistance: 5 ATM

Funzioni: data

Il cinturino in acciaio 18 mm è impermeabile, permettendo di utilizzare l’orologio anche sotto la doccia, al mare o in piscina senza alcun tipo di preoccupazione. È un orologio con un quadrante pulito e facilmente leggibile, così da facilitare la visione dell’ora in qualsiasi momento della giornata.

Ideale per chi…

Cerca un orologio elegante e sobrio

Desidera resistenza all’acqua

Preferisce la semplicità di un orologio tradizionale

Se stai cercando un nuovo orologio approfitta dello sconto del 39% sul Sector 370: applica il codice sconto PSPRLUG25 per pagarlo solamente 54,99€. Inclusa nella confezione troverai anche l’astuccio Sector per riporre l’orologio e incartarlo in un’elegante confezione regalo.