Solo per poco: power bank da 12.000mAh a 15,29€ con super sconto

Quante volte controlliamo il telefono? E quante volte la percentuale di autonomia residua della batteria cattura la nostra attenzione con il timore di non riuscire a tornare a casa con lo smartphone acceso? Un problema comune, anche a chi acquista uno smartphone nuovo: utilizziamo così tanto i nostri device che anche le batterie più performanti prima o poi si scaricano. Ecco perché avere un power bank è una necessità. Con l’offerta di oggi su Amazon puoi acquistare il power bank OHOVIV da 12.000mAh con un incredibile sconto. Sì, puoi acquistarlo a soli 15,29€!

3 ragioni per scegliere il power bank OHOVIV da 12.000mAh

Ricarica rapida USB-C e USB-A

Compatibilità universale

Design compatto e portatile

Tutta la potenza di ricarica di cui hai bisogno

Con il power bank OHOVIV da 12.000mAh hai un dispositivo potente che ti permette di ricaricare tutti i device che vuoi. Non solo lo smartphone, ma anche il tablet, la sigaretta elettronica, gli auricolari e tutti i dispositivi che hanno una presa USB-C o USB-A.

Infatti il power bank OHOVIV da 12.000mAh dispone di più ingressi USB con cui è possibile ricaricare simultaneamente fino a tre dispositivi. Considera anche che questo dispositivo supporta la ricarica rapida, così che tutti i dispositivi collegati possano ripristinare velocemente la propria autonomia.

A rendere ancora più utile e indispensabile questo power bank è il display LCD dal quale visualizzare in tempo reale lo stato di ricarica attuale e quello residuo. In questo modo hai sempre un controllo completo e, quindi, efficace.

Ideale per chi…

È sempre in movimento

Ha bisogno di ricariche rapide e multiple

Cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo

Il power bank OHOVIV da 12.000mAh è un dispositivo ottimo e indispensabile, ma con questo sconto pazzesco acquistarlo è un vero e proprio affare. Solamente per poco, infatti, su Amazon lo trovi a 16,99€ grazie allo sconto dell’86%, e applicando un ulteriore coupon del 10% lo paghi soltanto 15,29€. Non sprecare questa opportunità per te, ma anche per tutti i tuoi prossimi regali.