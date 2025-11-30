 Solus 4.8: nuova versione della distribuzione Linux
Solus 4.8 include il kernel 6.17.8, versioni aggiornate di Firefox, Thunderbird, LibreOffice e di quattro ambienti desktop (GNOME, KDE, Budgie e Xfce).
Solus

Gli sviluppatori del Solus Project hanno annunciato la nuova versione della distribuzione Linux. Solus 4.8 (nome in codice Opportunity) include molte novità a partire dal repository dei pacchetti. Sono stati aggiornati il kernel, i quattro ambienti desktop supportati e diversi applicazioni. Gli utenti che desiderano effettuare l’installazione da zero possono scaricare le immagini ISO da questa pagina.

Novità di Solus 4.8

La prima novità di Solus 4.8 si chiama Polaris. È il nuovo repository dei pacchetti che consente di rimuovere i link simbolici di compatibilità “Usr-Merge”. Quest’ultimo è il nome usato per descrivere lo spostamento dei file eseguibili da /bin e /sbin alle directory in /usr, e la creazione dei link simbolici da /usr/bin a /bin e da /usr/sbin a /sbin.

Il Solus Project ha inoltre eliminato Python 2 e quindi Solus Software Center (basato su Python 2). Gli utenti dovranno ora usare i gestori dei pacchetti inclusi nei quattro ambienti desktop supportati (GNOME, KDE, Budgie e Xfce).

In tutte le edizioni sono presenti il kernel 6.17.8 e Mesa 25.2.6, insieme a Firefox 145.0.1, LibreOffice 25.2.6 e Thunderbird 140.5.0. Le versioni degli ambienti desktop sono GNOME 49.1, KDE Plasma 6.5.3, Budgie 10.9.4 e Xfce 4.20. GNOME e KDE Plasma non includono più la sessione X11, ma può essere ancora installata fino a GNOME 50 e KDE Plasma 6.8, quando ci sarà solo Wayland.

Le immagini ISO con i quattro ambienti desktop sono disponibili per il download dai server di Solus oppure tramite torrent. Ovviamente gli utenti possono sempre scaricare gli aggiornamenti dei singoli pacchetti, se non devono effettuare un’istallazione pulita. A differenza di Windows, il supporto verrà sempre garantito.

I requisiti hardware minimi sono piuttosto bassi (processore a 64 bit, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio su disco), ma per sfruttare al meglio le ultime versioni di GNOME e KDE Plasma occorre l’accelerazione 3D. Non sono quindi supportate le schede video precedenti a Intel GMA9xx, NVIDIA GeForce FX5xxx (NV30) e AMD Radeon R300 (Radeon 9500).

Fonte: Solus

Pubblicato il 30 nov 2025

