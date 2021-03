Soluzioni Digitali: firma remota, smart card e key

Soluzioni Digitali offre tre tipi di PEC per ogni esigenza. L’azienda piemontese consente anche di ottenere una firma digitale per rappresenta l’equivalente informatico della firma autografa su carta. La firma remota è l’opzione più rapida, in quanto può essere attivata in giornata. Sono tuttavia disponibili altri due tipi di firma che richiedono un dispositivo (smart card o business key).

Firma remota, smart card e business key

Come detto, la firma digitale remota è la soluzione più innovativa, in quanto può essere attivata in poco tempo, senza attendere la ricezione dei dispositivi fisici. Inoltre può essere utilizzata su PC, smartphone e tablet. Dopo aver compilato il form online ed effettuato il pagamento, l’utente riceverà il link da aprire per il riconoscimento online tramite SPID o webcam (mostrando documento d’identità e tessera sanitaria).

Al termine della procedura sarà necessario installare il software Dike Infocert. Vantaggi di questa soluzione sono gli aggiornamenti automatici, le notifiche di utilizzo via email, la ricezione del codice OTP via SMS, la firma da smartphone e la possibilità di richiedere lo SPID gratuitamente. Il costo per tre anni è 109,99 euro.

Gli utenti che vogliono usare la firma digitale solo da PC possono scegliere i kit con smart card o business key. In questo caso l’attivazione richiederà più tempo (massimo 5-10 giorni lavorativi) perché è necessario attendere la ricezione dei dispositivi. Inoltre non sono presenti aggiornamenti automatici, notifica di utilizzo via email e OTP via SMS.

Non occorre però installare nessun software dato che il certificato di firma è incluso. Oltre alla richiesta gratuita dello SPID, i kit consentono di avere una CNS (Carta Nazionale dei Servizi), utile per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. I costi per tre anni sono 99,99 euro (smart card) e 129,99 euro (business key).