Sonego vs Evans: segui la diretta streaming su Now

L’appassionante incontro tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans, in programma al Masters 1000 di Miami oggi, giovedì 21 marzo alle 16 (ora italiana), non è solo una rivincita degli Australian Open, ma anche una celebrazione del talento e della passione che animano il mondo del tennis. Se sei un appassionato, la possibilità di vivere questo momento dal vivo è a portata di mano grazie a Now e al suo esclusivo Pass Sport.

Come vedere il match Sonego contro Evans

Immagina di poterti sedere in prima fila, comodamente da casa tua, e di assistere a ogni scambio, ogni colpo, e ogni momento clou di questo atteso match. Sonego, forte delle sue recenti performance a Dubai e agli Australian Open, si presenta sul campo con una fiducia rinnovata, pronto a sfidare Evans, determinato a riscattarsi dopo le recenti sconfitte. Abbonarsi a Now con il Pass Sport significa non solo garantirsi un posto per questo incontro, ma anche l’accesso a un mondo di sport senza precedenti. Dal calcio al basket, passando per il rugby e naturalmente il tennis.

Oltre a garantire la visione in diretta degli eventi sportivi più attesi, Now offre anche la flessibilità di non perdere mai un momento grazie alla funzione di replay e alla possibilità di accedere a contenuti esclusivi e approfondimenti dedicati agli sport e agli atleti più amati.

Per abbonarti a Now ti sarà sufficiente visitare la pagina ufficiale cliccando sul pulsante qui sotto, scegliere il Pass Sport e iniziare lo streaming dei tuoi eventi sportivi preferiti. Il prezzo dell’abbonamento parte da 9,99 euro al mese.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere il Masters 1000 di Miami come non hai mai fatto prima. Scegli Now, scegli il Pass Sport, e preparati a vivere ogni colpo, ogni punto e ogni emozione di questo incontro epico tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans.