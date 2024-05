Sonic Origins Plus per PS5: un AFFARE da non perdere (-41%)

Immergiti nell’universo leggendario di Sonic con Sonic Origins Plus Day One Edition per PlayStation 5, ora disponibile con un incredibile sconto del 41% su Amazon. Questa edizione offre ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori la possibilità di rivivere l’epica avventura del riccio blu in un modo completamente nuovo.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo strabiliante di soli 23,99 euro, anziché 40,99 euro.

Sonic Origins Plus per PS5: un titolo che ti terrà incollato allo schermo

Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD sono stati riportati in vita con una grafica ad alta definizione, arricchita da nuove animazioni che introducono e concludono ogni gioco. La modalità anniversario permette di giocare con vite infinite su schermi panoramici HD, mentre la modalità Classica conserva l’essenza dei giochi originali con vite limitate e risoluzione tradizionale, offrendo un’esperienza nostalgica per i puristi.

Oltre ai giochi classici, questa edizione include una miriade di contenuti extra. Tra questi, missioni estreme, la modalità Specchio, nuovi sfondi laterali, animazioni dei personaggi e musiche aggiuntive da altri titoli di Sonic. Questi elementi rendono l’esperienza di gioco ancora più ricca e variegata, con nuove sfide e contenuti da sbloccare che tengono alto l’interesse anche dopo ore di gioco.

Gioca nei panni di Sonic, Tails, Knuckles e, per la prima volta, Amy Rose. Questa aggiunta rivoluziona il modo di approcciarsi ai giochi classici, offrendo nuove prospettive e modi di affrontare i livelli. La possibilità di scegliere tra diversi personaggi aumenta la varietà e la rigiocabilità, rendendo ogni partita unica e avvincente.

Con uno sconto assurdo del 41%, Sonic Origins Plus Day One Edition su Amazon è un affare che non puoi lasciarti scappare. Questo pacchetto rappresenta un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere i classici in una veste completamente nuova e migliorata. Approfitta subito di questa promozione e acquistali al prezzo speciale di soli 23,99 euro, anziché 40,99 euro.