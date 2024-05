Sonicloud, strumenti cloud per aziende smart

Ci sono aziende che hanno fermato la propria evoluzione agli anni passati, a tecnologie superate ed a livelli di performance che oggigiorno non sono in realtà più competitivi. Ci sono invece brand che nascono già in una dimensione nuova, dove il cloud detta i ritmi e definisce la forma mentis dell’organizzazione aziendale, navigando su modalità che rendono il lavoro quotidiano più facile, più veloce, più sicuro, più efficiente. Sonicloud è la soluzione che guarda a queste ultime, mettendo a disposizione tutti gli strumenti che possono elevare la produttività ad un nuovo livello, attingendo dai vantaggi del cloud per sviluppare strumenti e servizi in grado di fare la differenza.

Sonicloud, per aziende smart

Un’azienda può definirsi smart non soltanto quando adotta strumenti di lavoro di nuova generazione, ma quando vi costruisce sopra logiche e dinamiche di lavoro che da questi strumenti sanno trarre il massimo vantaggio. Il cloud non è soltanto una tecnologia: è processo, anzitutto, e modus operandi. L’offerta Sonicloud è la leva che consente di trasformare questa componente in alchimia, in grado di valorizzare l’azienda e di moltiplicarne i risultati. Ecco alcuni degli strumenti che Sonicloud è in grado di offrire: analizzarli uno ad uno consente di avere un quadro più completo di ciò che il mondo cloud è in grado di offrire e perché un’azienda che voglia restare sul mercato deve valutare ogni singolo strumento come una nuova opportunità da sfruttare.

Comunicazione aziendale

Uno degli aspetti centrali dell’evoluzione cloud delle aziende è relativo alle comunicazioni. L’introduzione del VoIP e dei centralini in cloud, infatti, consente di rivoluzionare il proprio modo di comunicare, adeguandolo in modo molto più preciso ed elastico ad organizzazioni complesse ed a nuove modalità di lavoro. Grazie a VoIP e centralini, infatti, è possibile connettere le persone e le funzioni prima ancora che non gli uffici fisici, entità che viene ad avere sempre meno significato sotto i colpi della mobilità e dello smart working. Grazie agli strumenti di Unified Communications e Collaboration, Sonicloud è in grado di offrire chiamate, messaggistica istantanea, videoconferenze, piena integrazione con gli smartphone, ampia selezione di telefoni IP ed una semplice console operatore con cui gestire ogni aspetto del sistema.

Microsoft 365 / G Suite

Strumenti quali Microsoft 365 o Google Suite rappresentano oggi i più comuni, diffusi e conosciuti sistemi di produttività in cloud: consentono di sviluppare documenti, presentazioni, fogli di calcolo e quant’altro conservando i file su server remoto e consentendo al tempo stesso sia una reperibilità continua (e da qualsiasi postazione), sia la possibilità di collaborare da remoto su progetti collettivi.

Sviluppo progetti cloud

Qualunque sia la necessità dell’azienda, l’ambizione o la strategia da implementare, Sonicloud è in grado di supportarne lo sviluppo attraverso la realizzazione di portali web, CRM e app mobile. Perché il cloud non è soltanto uno strumento da sfruttare, ma è altresì un’opportunità da offrire a utenti, clienti e partner. Il gruppo consente inoltre la registrazione di domini e la scelta di spazi di hosting, seguendo l’allestimento delle caselle di posta ed il setup degli strumenti di base per la comunicazione interna ed esterna dell’azienda.

Cloud SMS

L’SMS era e resta uno degli strumenti più utili per la comunicazione con i clienti, nonché una leva fondamentale per l’allestimento di efficaci campagne di marketing. Sonicloud consente non soltanto di acquistare e sfruttare agilmente specifici pacchetti di SMS, ma anche di organizzarne gli invii in modo intelligente e programmato per l’ottimizzazione dei risultati.

Backup integrato on site e cloud

Uno dei servizi più interessanti ed utili messi a disposizione delle aziende è la soluzione Hybrid Backup, prospetto che garantisce all-in-one l’accesso alle seguenti utilità:

Backup on site

Backup in cloud

Conformità GDPR nella conservazione e gestione delle informazioni

Business Continuity

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante poiché rappresenta una vera e propria assicurazione per la produttività aziendale: grazie ai backup è possibile garantire pieno accesso ai dati sempre e comunque, sia come soluzione alternativa in caso di disfunzioni momentanee, sia in logica di disaster recovery. I data center, inoltre, sono tutti in Italia e sottendono pertanto alle rigide normative italiane sulla tutela dei dati personali; tali server sono inoltre legati a fonti energetiche rinnovabili, garantendo così massimo rispetto delle prerogative ambientali che il settore impone.

Sicurezza

Performance, organizzazione ed elasticità organizzativa, ma tutto ciò non può mai prescindere dal punto fermo della sicurezza. Sonicloud mette pertanto a disposizione anche soluzioni per la sicurezza informatica, allestendo una suite che prevede

Security Assessment

Sicurezza perimetrale

Sicurezza degli End Point

Authpoint Security

Connettività

Nulla di tutto ciò sarebbe però immaginabile se a monte non vi fosse un’offerta di connettività all’altezza delle ambizioni che una logica cloud impone. La connettività è infatti molto più di un semplice elemento di efficienza: la possibilità di accedere a soluzioni in fibra ad altissima velocità è l’essenza stessa di un progetto cloud che vuol definirsi all’altezza della propria missione. Sonicloud è parte integrante del gruppo Sonicatel, operatore di telecomunicazioni in grado di offrire reti wireless ed in fibra ottica (con accesso diretto al MIX) per velocità di trasmissione fino a 10 Gbps.

Sonicatel è specializzata in modo particolare nei servizi alle aziende, dove si sposano l’alta velocità di connessione con soluzioni di telefonia VoIP, VPN aziendali, soluzioni di sicurezza e centralini in cloud. La chimica che Sonicatel e Sonicloud sono in grado di attivare è pertanto ad altissimo potenziale: rappresentano l’insieme delle soluzioni che un’azienda smart può desiderare per elevarsi ad una nuova dimensione e corrispondere così alle aspettative che un mercato sempre più concorrenziale detta a chi voglia rispondere al meglio ai propri clienti.

In un’epoca di profonda e rapidissima trasformazione, le aziende non hanno più margini di errore: “smart” non è un vezzo né una tendenza, ma è una soglia minima oltre la quale si aprono praterie di opportunità da cogliere. Ma non ci si arriva senza banda e senza cloud, ambiti nei quali ogni investimento significa un passo verso un nuovo modo di essere e di presentarsi sul mercato.

In collaborazione con Sonicatel