Sono Lillo: guarda la nuova serie in streaming

Forte del successo e della popolarità ottenuti negli ultimi anni su Prime Video con le partecipazioni agli show LOL e LOL Xmas Special, Lillo (all’anagrafe Pasquale Petrolo) debutta oggi con la nuova serie intitolata, appunto, Sono Lillo. Tutti gli episodi sono disponibili per lo streaming a partire da queste ore: guardali subito.

Prime Video: guarda in streaming la serie Sono Lillo

Senza inciampare in spoiler, anticipiamo solamente che la trama è quella che vede il protagonista vittima del suo stesso personaggio più celebre, della notorietà che lo accompagna, nel mezzo di un momento di profonda crisi creativa, professionale e non solo. La regia è stata affidata a Eros Puglielli. Di seguito proponiamo il trailer ufficiale.

Al fianco del protagonista principale di Sono Lillo recitano attori del calibro di Pietro Sermonti (Boris), Cristiano Caccamo (Sotto il sole di Riccione), Sara Lazzaro (The young Pope), Camilla Filippi (Tutto può succedere), Marco Marzocca (Distretto di Polizia), Paolo Calabresi (Boris), Serra Yilmaz (Le fate ignoranti) e Anna Bonaiuto (L’amore molesto), ma non solo: nel cast anche Maccio Capatonda, Caterina e Corrado Guzzanti, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Stefano Rapone e Michela Giraud. Ah sì, c’è anche l’ingombrante figura di Posaman.

Gli otto episodi che compongono la nuova serie Sono Lillo atterrano oggi su Prime Video, a disposizione per lo streaming di tutti coloro con un abbonamento Prime: se ancora non l’hai fatto, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita per accedere all’intero catalogo della piattaforma e a molti altri vantaggi come le offerte dell’e-commerce con spedizione immediata e gratuita direttamente a domicilio. Prima della scadenza, potrai decidere di disattivare il rinnovo automatico, così da non dover affrontare alcuna spesa.

