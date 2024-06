SONOFF MINI R2: interruttori intelligenti a PREZZO STRACCIATO

Una vera e propria manna dal cielo per la domotica, SONOFF MINI R2 è un interruttore intelligente dotato di connettività Wi-Fi che permette di automatizzare gli impianti elettrici e i dispositivi alimentati: dalle luci agli elettrodomestici. Oggi puoi acquistare in forte sconto su Amazon il bundle che ne contiene due. Ha superato il test di sovratensione 2KV ed è presente il certificato ANATEL che ne garantisce la sicurezza in ogni situazione.

Risparmia sul bundle con due SONOFF MINI R2

È compatibile con Alexa e Google Home, così da potersi integrare all’ecosistema smart home già in uso. Il controllo può avvenire tramite comandi vocali oppure attraverso un’applicazione installata sullo smartphone, anche da remoto quando si è lontani dall’abitazione. Il dispositivo ha dimensioni ridotte, occupa poco spazio e compatibile con tutte le tipologie di interruttori tradizionali. L’installazione è semplice. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 19 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico, il bundle che include due interruttori intelligenti della linea SONOFF MINI R2 è un ottimo affare per chi vuole rendere la propria casa una smart home. È possibile risparmiare ancora di più acquistando il kit con quattro unità a 32 euro.

È possibile contare sulla consegna gratuita entro pochi giorni se si effettua subito l’ordine. L’articolo è tra i più apprezzati della categoria, come testimoniano le oltre 3.200 recensioni positive con un voto medio pari a 4,5/5 stelle. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio per chi è interessato è di approfittarne ora, prima di un sold out quasi inevitabile.