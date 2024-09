SONOFF MINI R4: il relè smart piccolissimo a soli 16 euro su Amazon

SONOFF MINI R4 è un interruttore relè smart così piccolo che quasi non si vede, ma che può aiutarti ad avere grandi risultati sulla domotica di casa tua. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 16 euro, applicando il coupon sconto che trovi direttamente in pagina.

SONOFF MINI R4: cosa puoi fare con questo relè smart

Le dimensioni compatte che lo contraddistinguono permettono a questo relè Smart WiFi di adattarsi facilmente anche nelle scatole di montaggio più piccole, rendendolo perfetto per qualsiasi tipo di installazione.

Assolutamente versatile, puoi collegarlo a diversi tipi di interruttori esterni, come quelli momentanei, SPDT, o anche ai sensori di contatto a secco. Si adatta a qualsiasi tipo di sistema elettrico già esistente nella tua casa, senza che tu debba fare grossi cambiamenti.

Una funzionalità interessante è la Detach Relay Mode, in cui lo stato dell’interruttore esterno e quello del relè interno sono separati. Questo significa che se premi il pulsante dell’interruttore esterno, non cambierà lo stato del relè. In altre parole, puoi mantenere il controllo smart indipendentemente dall’interruttore fisico, per una gestione ancora più flessibile.

Altra funzione è la eWeLink-Remote Control, con cui il MINI R4 si trasforma in un gateway smart. Puoi aggiungere altri dispositivi remoti e controllare il tuo interruttore direttamente tramite il segnale eWeLink, anche quando sei lontano da casa.

Grazie a SONOFF MINI R4, l'automazione diventa facile, versatile e adattabile a qualsiasi ambiente.