SONOFF MINI R4, interruttore Wi-Fi: 5 pezzi in FORTE SCONTO

Una vera e propria manna dal cielo per la domotica, SONOFF MINI R4 è protagonista di uno sconto su Amazon che propone 5 pezzi dell’interruttore Wi-Fi intelligente a un prezzo davvero interessante. Tutto ciò che devi fare per risparmiare è attivare il coupon dedicato. Le oltre 1.100 recensioni positive lo promuovono con un voto medio che sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5.

Sconto a tema domotica: il coupon per SONOFF MINI R4

È dotato di chip ESP32, compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT e con la funzione di gateway eWeLink-Remote, per automatizzare il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura o elettrodomestico, dagli impianti di illuminazione alle porte di ingresso. Le sue dimensioni ridotte permettono di installarlo anche nelle scatole di montaggio più piccole (ad esempio quelle di tipo UE/86/120). Si collega facilmente a interruttori momentanei, interruttori di uscita dalla porta, interruttori SPDT, interruttori a scatto e persino sensori a contatto secco. Ha inoltre in dotazione la modalità Relè distaccato. Trovi tutti gli altri dettagli a proposito di funzionalità e caratteristiche nella descrizione completa.

Non devi far altro che attivare il coupon disponibile in questo momento e sbloccare lo sconto del 15% che ti permette di acquistare 5 unità di SONOFF MINI R4 al prezzo finale di soli 54,39 euro. A conti fatti, sono circa 11 euro per ogni pezzo, una spesa di gran lunga inferiore rispetto a quella dell’acquisto singolo (17,49 euro).

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la rete logistica dell’e-commerce, per un’affidabilità senza compromessi. Puoi effettuare l’ordine in questo momento per essere certo di riceverlo già entro domani con la consegna gratuita.