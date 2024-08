SONOFF MINI R4 è in sconto: il coupon per l'interruttore Wi-Fi

Più di 1.200 recensioni e un voto medio pari a 4,7 stelle su 5 testimoniano la qualità di SONOFF MINI R4, oggi in sconto su Amazon. È l’interruttore Wi-Fi dotato di funzionalità intelligenti che torna utile per automatizzare e controllare da remoto l’alimentazione delle apparecchiature in casa, in pieno stile smart home. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per approfittare dell’offerta.

Le caratteristiche di SONOFF MINI R4

Molto apprezzato dagli addetti ai lavori nell’ambito della domotica, è facile da installare e può essere posizionato anche nelle scatole di montaggio più piccole, grazie alle dimensioni contenute, pari a soli 39,5 millimetri di larghezza, 33 millimetri di altezza e 16,8 millimetri di profondità. Ha in dotazione il chip ESP32 con prestazioni migliorate rispetto alle generazioni precedenti, la funzione di gateway eWeLink-Remote oltre alla compatibilità con gli ecosistemi di Alexa, Google Home, IFTTT. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordine (riservata a chi ha un abbonamento Prime).

Per approfittare dell’offerta di oggi su SONOFF MINI R4 non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda del prodotto. In questo modo, sblocchi lo sconto proposto in questo momento. Te ne servono di più per trasformare la tua casa in una vera e propria smart home? Dai uno sguardo alla promozione sul bundle che ne contiene 5 unità e che ti permette di risparmiare il 16% rispetto al prezzo di listino.