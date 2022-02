Sonos compra T2 Software, cuffie in arrivo?

Già da tempo si vocifera delle intenzioni di Sonos di entrare a fare parte del mercato delle cuffie: le prime indiscrezioni risalgono al 2019, poi nel 2020 è spuntato un brevetto che mostrava un dispositivo wireless over-ear. Di fatto, però, al momento sul mercato l'azienda non ha ancora proposto nulla di simile. Tuttavia l'acquisizione messa a segno nelle ultime ore potrebbe cambiare finalmente le cose.

Sonos compra la startup T2 Software e guarda alle cuffie

Sonos ha infatti acquisito la startup T2 Software che stava lavorando all'implementazione del nuovo standard Bluetooth LE Audio e del codec LC3, che è capace di garantire una qualità audio migliore a bitrate inferiori, andando in tal modo ad aumentare l'autonomia delle cuffie che ne fanno uso. Di conseguenza, sembrerebbe proprio che i tempi per il lancio di un paio di cuffie siano ormai maturi.

Un altro importante indizio riguardo le presunte intenzioni della celebre azienda arriva dal profilo LinkedIn di Pete Pedersen, il vicepresidente del marketing e delle comunicazioni globali per Sonos, il quale ha pubblicato un post con cui ha affermato che la società è alla ricerca di un'agenzia di marketing per il lancio di una nuova categoria di prodotto che mirerà a un nuovo segmento di pubblico. Con un minimo d'intuito, insomma, tutto torna, o almeno così pare.

Al momento, comunque dal fronte Sonos non è giunto ancora alcun comunicato ufficiale in merito alla commercializzazione di un paio di cuffie e non è stata avviata avviata e neppure pianificata alcuna campagna di marketing, il che implica che il lancio potrebbe non essere vicinissimo, ma se non altro per la presentazione del prodotto non dovrebbe volerci ancora a lungo.