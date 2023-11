Sonos: cuffie da oltre 400 dollari e altre novità nel 2024

Qualche giorno fa, è emersa la notizia che Sonos, la popolare azienda produttrice di altoparlanti, sta pianificando, per il 2024 ormai alle porte, il lancio di nuovi prodotti appartenenti a segmenti di mercato che sino ad ora non ha ancora esplorato. Un nuovo report di Bloomberg ha ripreso il discorso, riferendo che i prodotti in questione andranno in diretta competizione con quelli di Apple.

Sonos: cuffie over-ear, set-top box e altre novità in arrivo

Stando infatti a quanto da poco riferito, Sonos intende lanciare sul mercato, presumibilmente ad aprile prossimo, delle cuffie over-ear dalle caratteristiche simili agli AirPods Max di Apple. Saranno di colore bianco e nero e le funzionalità includeranno il controllo vocale per ricerca, navigazione e riproduzione e la sincronizzazione con altoparlanti, soundbar e subwoofer Sonos. Il prezzo dovrebbe attestarti tra i 400 dollari e i 500 dollari, in perfetta linea con le soluzioni concorrenti.

Sonos mira tuttavia all’implementazione di funzionalità più tecniche rispetto a quelle proposte dalla “mela morsicata” sui suoi auricolari, in special modo per quel che riguarda personalizzazione e calibrazione del suono, tutto mediante l’app Sonos Passport.

Le cuffie, però, non sono l’unico nuovo prodotto che Sonos ha in programma. Nella tabella di marcia, viene in seguito indicato un set-top box simile ad Apple TV. Dovrebbe supportare Dolby Atmos e Dolby Vision e funzionerà come hub e centralina per altri dispositivi Sonos.

Il dispositivo TV potrà contare su un sistema operativo proprietario basato su Android a cui Sonos sta lavorando e la cui fase di sviluppo è quasi completata. L’arrivo è previsto tra la fine del 2024 o il 2025 al prezzo di 150-200 dollari.

Sempre a proposito di TV, pare che Sonos punti in alto in tale settore: la società sarebbe in trattative con le televisioni via cavo in USA per proporre piani e offerte dedicati o trasmissioni live. Non è altresì da escludere che Sonos possa addirittura creare il suo servizio di TV in streaming.

Tra i prodotti in cantiere sono poi indicati una versione dello speaker Era 100 per aziende, nuovi amplificatori e altoparlanti da incasso per installatori professionisti. Sul fronte consumer, invece, sono previsti un aggiornamento della soundbar Arc di fascia alta con prezzo superiore al modello attuale, un nuovo suwoofer che funzionerà in abbinamento al dispositivo TV proprietario e una nuova versione dello speaker portatile Roam.