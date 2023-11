Sonos: un importante prodotto in arrivo nel 2024

Nel 2024 ormai alle porte, Sonos presenterà un nuovo prodotto considerato molto importante, sebbene al momento non sia ancora stato comunicato di che cosa si tratti. A rendere nota la cosa è stata l’azienda stessa, mediante l’amministratore delegato della stessa Patrick Spence, nel corso dell’ultimo rapporto fiscale agli investitori.

Sonos: un nuovo prodotto importante i arrivo

Lo sviluppo sarebbe in corso da anni e darà il via a un ciclo di prodotto pluriennale che dovrebbe permettere alla società di riuscire a incrementare nuovamente i propri guadagni, visto e considerando che negli ultimi tempi le cose non sono andate propriamente a gonfie vele.

Il dispositivo presentato apparterrà a un settore in cui Sonos non è attualmente presente, ma ha un giro d’affari multimiliardario, come comunicato sempre da Spence. Inoltre, viene definito come complementare al core business dell’azienda.

Spence ha altresì aggiunto che l’azienda prevede di ricavare intorno a 100 milioni di dollari dal lancio di nuovi prodotti nel 2024, e che questo dispositivo inedito dovrebbe esserne il principale elemento veicolante.

Sulla base delle informazioni fornite, non è poi così complicato fare qualche ipotesi: potrebbe trattarsi di cuffie o auricolari, di cui tra l’altro si discute da tempo e che la recente acquisizione di T2 Software ha ulteriormente avvalorato.

A tal riguardo, poco dopo la comunicazione data da Sonos, la redazione di Bloomberg ha pubblicato un’email interna della società in cui si parla proprio di un team dedicato allo sviluppo di indossabili audio. Nella stessa mail i dipendenti di Sono vengono pure preavvisati che, al fine di ridurre i costi, nei mesi a venire ci saranno dei licenziamenti.