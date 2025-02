Sonos ha licenziato altri 200 dipendenti

Prosegue l’ondata di licenziamenti che vede coinvolte le aziende tech. Nelle ultime ore, infatti, e stata diffusa la notizia secondo cui Sonos sta licenziando 200 dipendenti nel tentativo di semplificare i suoi team di prodotto. Si tratta di un’ulteriore stoccata, dopo quella di agosto scorso, quando l’azienda aveva licenziato 100 persone.

Sonos: proseguono i licenziamenti

Tom Conrad, il CEO del gruppo, ha riferito ai dipendenti che Sonos è stata “impantanata in troppi livelli che hanno reso la collaborazione e il processo decisionale più difficili del necessario”, motivo per cui l’azienda si sta ristrutturando. Andando avanti, Sonos avrà un’organizzazione più semplice con gruppi per hardware, software, design, qualità e operazioni, piuttosto che gruppi separati per diverse categorie di prodotti.

Da notare che i licenziamenti arrivano mentre Sonos continua a riprendersi da una riprogettazione fallita dell’app lo scorso maggio. A seguito di critiche diffuse sull’interfaccia bug dell’app e sulle funzionalità mancanti, Sonos ha temporaneamente sospeso lo sviluppo dei prodotti hardware e ha concentrato tutti i suoi sforzi sui miglioramenti delle app. Ci sono voluti mesi affinché l’azienda aggiungesse funzionalità che erano state rimosse con il rinnovamento e nel mentre le entrate sono diminuite del 16% nel quarto trimestre fiscale del 2024.

Patrick Spence, ex CEO di Sonos, si era scusato e aveva delineato i passi che l’azienda stava facendo per sistemare l’app a luglio, ma alla fine si è dimesso all’inizio di quest’anno. Spence è stato quindi sostituito dal CEO ad interim Tom Conrad, che ha fondato il servizio musicale Pandora ed è stato membro del consiglio di amministrazione di Sonos da molto tempo.