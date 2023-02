Sonos: i futuri smart speaker si chiameranno Era 100 e 300

Dopo l’HomePod di seconda generazione, i prossimi nuovi smart speaker a fare capolino sul mercato potrebbero essere quelli di casa Sonos. Dovrebbero chiamarsi Era e ci saranno almeno due modelli.

Sonos: Era 100 ed Era 300 in arrivo

A riferire lo scenario è stata la redazione di The Verge, la quale informa inoltre che i nuovi altoparlanti dovrebbero chiamarsi Era 100 ed Era 300.

A sostegno delle intenzioni di Sonos vi sarebbero pure delle prove provenienti da fonti esterne: un produttore di accessori per il montaggio di TV e speaker chiamato Sanus che menziona in maniera esplicita i nomi dei due nuovi speaker Sonos in almeno due documenti tecnici relativi ai suoi prodotti.

Riguardo il primo modello, non si hanno molte notizie, ma teoricamente dovrebbe essere un prodotto in linea con l’attuale Sonos One, mentre il secondo modello dovrebbe essere uno speaker multidirezionale pensato per massimizzare gli effetti di tecnologie come lo Spatial Audio e quindi dovrebbe essere il più prestigioso de due, anche perché l’azienda punterebbe a renderlo il suo altoparlante migliore di sempre. Tra le feature comuni a tutta la gamma è prevista l’ottimizzazione del suono e la taratura automatica.

Da tenere presente che per il futuro Sonos sembrerebbe altresì intenzionata ad espandersi nel settore del personal audio con cuffie e auricolari. Alcuni prodotti dovrebbero venire presentati già durante l’anno in corso, tra cui un dispositivo denominato Era 100 SL, una versione dell’Era 100 senza microfoni integrati per i comandi vocali, e un aggiornamento dello speaker Bluetooth Sonos Move, il cui modello originale è stato lanciato nel 2019.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.