Sonos lancia i nuovi smart speaker Era 100 ed Era 300

Ancora dallo scorso febbraio si discute del lancio degli smart speaker Sonos di ultima generazione. Ebbene, finalmente è avvenuto: dopo innumerevoli fughe di notizie, la società ha svelato ufficialmente i suoi nuovi altoparlanti Sonos Era 100 ed Era 300. Vediamoli nel dettaglio, analizzando specifiche tecniche e design.

Alla scoperta di Sonos Era 100

Era 100 è il modello entry-level del duo, senza supporto alla tecnologia Spatial Audio ma con alcune novità rispetto al particolarmente apprezzato predecessore Sonos One.

Tra le specifiche chiave notiamo tre amplificatori digitali di classe D, un midwoofer e due tweeter per la separazione stereo, microfoni per facilitare beamforming e la cancellazione dell’eco, e disattivazione con interruttore fisico oltre che con controlli touch dedicati. Leggermente più grande di Sonos One e con un design cilindrico elementare, il modello Era 100 presenta un pulsante di associazione Bluetooth e una porta USB-C sul retro ed è compatibile con Wi-Fi 6 ed AirPlay 2 di Apple.

Come l’ultima generazione di smart speaker, Era 100 è disponibile in bianco e nero ed è concepito per rimanere in un angolo della stanza per operare da controller centrale per tutti i contenuti multimediali in casa o in ufficio.

Com’è Sonos Era 300?

Il modello più imponente, costoso e ricco di feature resta Sonos Era 300, caratterizzato da un design dalla forma veramente insolita e da sei amplificatori digitali di classe D, sei potenti driver, due subwoofer e quattro tweeter. Con questa dotazione, lo speaker emette il suono sia in avanti che verso l’alto, nonché a sinistra e a destra.

L’audio viene pertanto riflesso su pareti e soffitti aumentando l’immersività, complice anche il supporto a Dolby Atmos 7.1.4: se abbinato alle soundbar Sonos Arc, Era 300 crea un palcoscenico davvero ampio e mozzafiato. Non mancano poi un’interfaccia utente completamente rinnovata, ovverosia uno semplice slider capacitivo, e il supporto alla tecnologia proprietaria Voice Control e ad Amazon Alexa. Come per Era 100, dunque, non mancano Bluetooth, WI-Fi 6, Apple AirPlay 2 e USB-C line-in.

Prezzi e disponibilità

Lo smart speaker Era 300 viene proposto a 499 euro, mentre Era 100 giunge sul mercato a 379 euro. Il lancio sul mercato avverrà ufficialmente il 28 marzo 2023 sul sito web Sonos, dove gli speaker sono già disponibili per il pre-ordine.