Sonos voleva lanciare uno speaker MagSafe per iPhone

Sonos, azienda nota per la sua gamma di altoparlanti di fascia alta, ha considerato lo sviluppo di un modello di speaker da collegare all’iPhone tramite MagSafe. L’idea, a quanto pare, è stata però accantonata e il progetto non vedrà effettivamente la luce, o quantomeno non al momento.

Sonos voleva produrre un altoparlante MagSafe per iPhone

Andando più in dettaglio, la redazione di The Verge riferisce che gli ingegneri di Sonos avevano realizzato un prototipo di un piccolo altoparlante compatibile con iPhone da collegare direttamente al dispositivo, andando a riprodurre la musica tramite connessione Bluetooth, in quanto cercare di sfruttare la connettività Wi-Fi avrebbe gravato eccessivamente sulla batteria.

Il prototipo dell’altoparlante aveva una forma quadrata, presentano un aspetto piuttosto simile al Battery Pack MagSafe di Apple che ora è fuori produzione, ma più spesso di quest’ultimo.

Alcuni dipendenti ritenevano che l’altoparlante avrebbe riscosso particolare successo con la Gen Z e si aspettavano che offrisse un buon suono indipendentemente dalle dimensioni compatte. Sonos ha tuttavia finito per scartare il progetto, a causa di limitazioni tecniche, appeal discutibile e un mercato di riferimento limitato.

Da tenere presente che negli ultimi tempi Sonos ha lavorato molto per cercare di espandere il più possibile la sua gamma di prodotti e sta tutt’ora continuando a farlo. A tal riguardo, proprio negli ultimi giorni è stata diffusa la notizia secondo cui l’azienda sarebbe intenzionata a immettere sul mercato un set-top box di fascia alta per lo streaming video. Il dispositivo dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato quest’anno.