Sonos vuole lanciare un set-top box di fascia alta

Sonos, azienda nota per la produzione di speaker e sistemi audio wireless di qualità, sarebbe intenzionata a entrare in un territorio totalmente estraneo, immettendo sul mercato un set-top box di fascia alta per lo streaming video che, a quanto pare, dovrebbe fare capolino proprio quest’anno.

Sonos: in arrivo un set-top box premium

A riferire il tutto è stata la redazione di The Verge, informando altresì che il prezzo del dispositivo dovrebbe aggirarsi tra i 200 e i 400 dollari, risultando quindi decisamente più costoso di soluzioni top di gamma analoghe, come ad esempio Apple TV.

A livello di design, il dispositivo si presenterebbe come un quadrato nero appiattito e leggermente più spesso di un mazzo di carte collezionabili. In dotazione vi sarebbe anche un telecomando. Relativamente al sistema operativo, eseguirà una visione di Android con interfaccia ad hoc sviluppata dall’azienda.

Il set-top box offrirà contenuti da Netflix, Max, Disney+ e altri servizi di streaming in un’esperienza software unificata che supporta la ricerca universale. Corre voce che Sonos miri a ridurre la frammentazione dell’ecosistema di streaming e proprio per questo il set-top box sarà dotato di Sonos Voice Control.

Il set-top box di Sonos fungerà anche da switch HDMI, con porte HDMI con funzionalità passthrough. Gli utenti saranno pertanto in grado di collegare console di gioco, soundbar e altri dispositivi. Il dispositivo risolverebbe inoltre un problema di latenza che ha a lungo infastidito Sonos e impedirà ai televisori di subire ritardi nella sincronizzazione audio con le soundbar a marchio Sonos.

Per gli utenti che hanno altoparlanti della stessa azienda ma non una soundbar, il set-top box consentirà la configurazione di un sistema audio surround con i dispositivi Sonos. Supporterà anche il Wi-Fi 7 e offrirà Gigabit ethernet.