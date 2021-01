La new entry nel catalogo mirrorless di Sony punta dritto al cuore (e al portafogli) di ogni appassionato e professionista della fotografia: Alpha 1 rappresenta l’evoluzione di quanto visto finora nella categoria portando con sé specifiche e caratteristiche che di certo faranno gola a chi non vuole scendere a compromessi nemmeno sul fronte video.

Zero compromessi per la mirrorless Sony Alpha 1

Integra un sensore full frame Exmor RS da 50,1 megapixel (stacked e retroilluminato) affiancandogli il processore Bionz XR. La capacità di elaborazione spinge lo scatto in modalità raffica a 30 fps mantenendo attivi sia l’autofocus sia la regolazione automatica dell’esposizione. Ai filmmaker interesserà sapere del supporto al formato 8K/30p e a quello 4K/120p. La sensibilità ISO 100-32.000 arriva in modalità estesa a 50-102.400.

C’è anche un mirino elettronico OLED da 9,44 milioni di punti a 240 Hz (il primo nel suo genere), mentre sul retro trova posto un display touch da 3 pollici inclinabile a piacimento durante l’utilizzo. Tra le altre funzionalità anche Pixel Shift che combina 16 immagini per crearne una sola da 199 megapixel. Non mancano poi WiFi, una batteria con autonomia longeva (fino a 530 scatti con una ricarica) e un sistema di stabilizzazione su cinque assi. Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare il comunicato ufficiale raggiungibile dal link a fondo articolo.

Il lancio di Sony Alpha 1 sul mercato europeo è previsto per il mese di marzo al prezzo di 7.300 euro per il solo corpo macchina. Molto più del concorrente diretto Canon EOS R5 che si ferma ben al di sotto della soglia psicologica dei 5.000 euro.