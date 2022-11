Sony BRAVIA X80K: TV 4K top di gamma al prezzo minimo

Non tutte le TV 4K sono uguali: quelle della linea Sony BRAVIA X80K, lanciate quest’anno, offrono tecnologie di ultima generazione per un’esperienza di visione senza compromessi. Oggi sono anche protagoniste di una promozione che le rende acquistabili al prezzo più basso di sempre, anticipando di un paio di settimane l’appuntamento con il Black Friday.

TV 4K top di gamma: l’affare Sony BRAVIA X80K

Dotate di processore X1, integrano anche altoparlanti X-Balanced Speaker con supporto a Dolby Atmos. A questo si aggiungono PlayStation con BRAVIA CORE, la compatibilità con Google TV, Chromecast e Apple AirPlay, il sistema Motionflow e il telecomando con microfono. Per tutti gli altri dettagli in merito a caratteristiche e funzionalità è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Da segnalare infine la presenza di un cavalletto premium a due modalità, adatto anche ai mobili più stretti, in alternativa ovviamente al montaggio a parete. Ecco le versioni di Sony BRAVIA X80K in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se la ordini subito, sarà da te in tempo per vedere tutte le partite dei mondiali in 4K.

