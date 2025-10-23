 Sony INZONE H9: le cuffie wireless da gaming per PC e PS5 a 50€ in meno su Amazon
Sconto interessante su Amazon per le cuffie wireless da gaming Sony INZONE H9: perfette per giocare su PC e PlayStation 5.
Le Sony INZONE H9 sono delle cuffie wireless da gaming spettacolari: pensate specificatamente per il gioco e per sfruttare al meglio il suono spaziale a 360 gradi, sono compatibili con PC e PlayStation 5 e oggi le prendi in sconto su Amazon al minimo storico. Possono essere tue infatti a soli 159 euro invece di 209.

Questo headset è dunque pensato per i gamer più esigenti: punto di forza è infatti il suono spaziale a 360° per il gaming, ottimizzato attraverso un virtualizzatore multicanale che si adatta alla forma del tuo orecchio. Anche il comfort è studiato nel minimo dettaglio con cuscinetti in pelle sintetica morbida e archetto imbottito che distribuiscono il peso in modo uniforme, riducendo la pressione e assicurando isolamento acustico.

Sony INZONE H9 – Cuffie Gaming wireless con Noise Cancelling, Suono spaziale a 360 gradi, Vestibilità comoda, Durata della batteria di 32 ore, Bassa latenza, Mic, Compatibile con PC e PS5 – Nero

La batteria offre fino a 32 ore di gioco continuo con la tecnologia di cancellazione del rumore disattivata con una ricarica rapida che in soli 10 minuti garantisce fino a 60 minuti di utilizzo. Il cavo USB incluso nella confezione ti permette comunque di giocare anche mentre le ricarichi.

In più, è presente un microfono boom bidirezionale flessibile, ribaltabile e progettato per essere avvicinato alla bocca per comunicazioni chiare e precise anche nei momenti più frenetici. La connettività è infine affidata al dongle wireless a bassa latenza da 2,4 GHz oltre al supporto Bluetooth 5.0 per collegarsi a più dispositivi. Il prezzo di 159 euro invece di 209 le rende un affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
23 ott 2025
