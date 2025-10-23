Sony INZONE H9: le cuffie wireless da gaming per PC e PS5 a 50€ in meno su Amazon

Le Sony INZONE H9 sono delle cuffie wireless da gaming spettacolari: pensate specificatamente per il gioco e per sfruttare al meglio il suono spaziale a 360 gradi, sono compatibili con PC e PlayStation 5 e oggi le prendi in sconto su Amazon al minimo storico. Possono essere tue infatti a soli 159 euro invece di 209.

Questo headset è dunque pensato per i gamer più esigenti: punto di forza è infatti il suono spaziale a 360° per il gaming, ottimizzato attraverso un virtualizzatore multicanale che si adatta alla forma del tuo orecchio. Anche il comfort è studiato nel minimo dettaglio con cuscinetti in pelle sintetica morbida e archetto imbottito che distribuiscono il peso in modo uniforme, riducendo la pressione e assicurando isolamento acustico.

La batteria offre fino a 32 ore di gioco continuo con la tecnologia di cancellazione del rumore disattivata con una ricarica rapida che in soli 10 minuti garantisce fino a 60 minuti di utilizzo. Il cavo USB incluso nella confezione ti permette comunque di giocare anche mentre le ricarichi.

In più, è presente un microfono boom bidirezionale flessibile, ribaltabile e progettato per essere avvicinato alla bocca per comunicazioni chiare e precise anche nei momenti più frenetici. La connettività è infine affidata al dongle wireless a bassa latenza da 2,4 GHz oltre al supporto Bluetooth 5.0 per collegarsi a più dispositivi. Il prezzo di 159 euro invece di 209 le rende un affare da non perdere.