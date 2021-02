Arriva da Sony l’annuncio di due nuovi display professionali della linea BRAVIA 4K HDR, destinati all’ambito aziendale: si tratta dei modelli FW-100BZ40J con diagonale pari a 100 pollici e FW-32BZ30J da 32 pollici. In entrambi i casi non ci sono compromessi in termini di qualità dell’immagine grazie anche alle ottimizzazioni che li rendono adatti sia agli ambienti più grandi (inclusi quelli aperti al pubblico) sia agli spazi più stretti.

Display professionali: Sony BRAVIA 4K HD FW-100BZ40J e FW-32BZ30J

Al loro interno ospitano XR Processor e X1 Processor, le stesse unità presenti sui televisori più recenti della gamma BRAVIA. I pannelli arrivano inoltre a un’elevata luminosità di 600 nit (940 nit di picco) grazie al sistema di retroilluminazione Full Array Local Dimming ideale per il signage. Questo il commento di Thomas Issa, Corporate Solutions Marketing Manager, Sony Professional Solutions Europe.

Sulla scorta dell’uso sempre più frequente di display per esperienze visive e comunicazioni fondamentali, la line-up dinamica di BRAVIA si è arricchita di due nuovi formati per soddisfare le esigenze relative a piccole e grandi dimensioni. I due nuovi display uniscono immagini impareggiabili, la nuova potente piattaforma SoC per un’esperienza utente migliorata, modalità di impostazione personalizzate e un nuovo design ottimizzato per i professionisti.

Nella scheda delle specifiche tecniche non mancano caratteristiche come la modalità Pro per le impostazioni personalizzate, il controllo IP e il mirroring, l’interfaccia basata su Android con Chromecast built-in, il supporto alla connettività WiFi, alla tecnologia AirPlay 2, al controllo tramite IP e un SoftAP integrato per la connessione wireless diretta dei dispositivi al display.

I prezzi non sono stati confermati, il debutto sul mercato di entrambi i modelli è invece fissato per l’estate 2021.