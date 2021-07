Sony PlayStation 5 disponibile su Amazon [terminate]

La PlayStation 5 Digital Edition è disponibile in questo momento su Amazon: ECCOLA! [vedi aggiornamento]

In questo momento è disponibile su Amazon con consegna immediata e gratuita, ma come spesso succede durerà poco. Occhio inoltre a questa nota ulteriore:

I clienti Amazon Prime avranno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 29 luglio 2021

Questa nota dimostra la veridicità di quanto segnalato alcuni giorni or sono, quando una offerta simile aveva fatto capolino su Amazon salvo scomparire nel giro di pochi minuti. Anche in questo caso la priorità per gli utenti PS5 è confermata, sebbene non vi siano indicazioni ulteriori in proposito. Immaginiamo che, in base alle richieste sopraggiunte, si tenda a dare precedenza agli utenti Amazon Prime a ordine conseguito visto che l'accesso all'offerta è al momento aperto a chiunque.

Il prezzo è di 399 euro e la versione accessibile è la “Digital Edition”. Non è chiaro quante siano le unità a disposizione, né quanto possa dunque durare la parentesi di acquisto possibile.

Ancora una volta ci sono stati soltanto pochissimi minuti per far propria la PS5: le disponibilità sono immediatamente terminate. Tutto lascia supporre che le unità effettivamente in magazzino fossero molto poche e ancora una volta solo i più fortunati e veloci hanno potuto far propria la next-gen di casa Sony. Come sempre segnaleremo prontamente nuove disponibilità, ma purtroppo il tempo utile rimarrà pochissimo ancora per qualche mese: la scarsità di unità sul mercato implica questo inevitabile collo di bottiglia destinato a perdurare ancora fino ad autunno inoltrato.