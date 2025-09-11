 Sony PlayStation Family: app di controllo parentale
PlayStation Family per Android e iOS è la nuova app di Sony che permette ai genitori di gestire l'esperienza di gioco dei figli su PlayStation 4 e 5.
Sony

Sony ha annunciato la disponibilità di una nuova app di controllo parentale. PlayStation Family per Android e iOS offre una serie di tool che permette ai genitori di gestire l’esperienza di gioco dei figli su PlayStation 4 e 5. Può essere già scaricata dagli store di Apple e Google in tutto il mondo.

Funzionalità di PlayStation Family

Sony offre il controllo parentale da diversi anni, ma PlayStation Family è la prima app mobile che consente l’accesso a tutte le funzionalità. L’azienda giapponese è arrivata “leggermente” in ritardo rispetto ai concorrenti. Microsoft e Nintendo offrono Xbox Family Settings e Switch Parental Controls da oltre cinque e otto anni, rispettivamente.

L’app per Android e iOS include molte funzionalità. I genitori possono innanzitutto creare un account per i figli attraverso una semplice procedura guidata. Durante le sessioni di gioco riceveranno inoltre notifiche per le richieste inviate dai figli, ad esempio quelle relative al tempo di gioco o all’uso di determinati giochi.

Una dashboard mostra varie informazioni, come lo stato online, il gioco attuale e il tempo passato a giocare con report giornalieri e settimanali. Ovviamente i genitori possono impostare limiti di gioco e decidere i giochi appropriati in base all’età dei figli (filtri per i contenuti).

PlayStation Family consente inoltre di impostare limiti di spesa per gli acquisti sul PlayStation Store. L’app permette infine di personalizzare le impostazioni sulla privacy e attivare/disattivare le interazioni sociali, come la chat vocale.

Sony promette di migliorare l’app e aggiungere nuove funzionalità con le future versioni. I genitori possono inviare feedback all’azienda giapponese.

Fonte: Sony

11 set 2025

11 set 2025
