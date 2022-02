Sony ha svelato il design del nuovo visore per la realtà virtuale. L’estetica del PlayStation VR2 richiama quella della console PlayStation 5, alla quale deve essere collegato tramite cavo USB Type-C. L’azienda giapponese ha mostrato inoltre il design finale del controller PlayStation VR2 Sense. Le specifiche erano state annunciate all’inizio di gennaio durante il CES 2022 di Las Vegas.

Sony PlayStation VR2: design e specifiche

Il PlayStation VR2 ha un design simile a quella del controller e ovviamente a quella della console, dalla quale eredita i colori bianco e nero. Sony afferma che il look “sferico” è ispirato dalla vista a 360 gradi offerta ai giocatori quando entrano nel mondo della realtà virtuale. È stata ovviamente curata l’ergonomia per offrire un comfort adeguato.

Tenendo conto dei feedback ricevuti dagli utenti che hanno acquistato l’originale PlayStation VR, Sony ha ridotto il peso, aggiunto la regolazione delle lenti per modificare la distanza tra gli occhi e integrato un motore per il feedback. Modificato anche il sistema di ventilazione per migliore il flusso d’aria ed evitare l’appannamento delle lenti.

Il visore ha un display OLED con risoluzione di 2000×2040 pixel per occhio e refresh rate fino a 120 Hz, offre un campo visivo di 110 gradi e rileva il movimento degli occhi. Non manca il tracciamento interno/esterno dell’utente e del controller attraverso le fotocamere integrate. Il sistema che rileva i movimenti è composto da accelerometro e giroscopio a tre assi. Le prime unità sono state già consegnate agli sviluppatori. Non sono ancora noti disponibilità e prezzo.