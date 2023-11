Sony SRS-XB100: ottimo altoparlante bluetooth in sconto Amazon (-32%)

Stavi cercando un altoparlante Bluetooth che ti permetta di portare la tua musica ovunque, offrendoti al contempo un suono potente e chiaro? L’opportunità che stavi aspettando è qui, con il Sony SRS-XB100 in offerta esclusiva su Amazon a soli 43,99 euro invece di 64,90.

Altoparlante Sony SRS-XB100 in offerta: le caratteristiche

Il Sony SRS-XB100 ti offre un suono eccezionale con bassi profondi, tutto in un design incredibilmente compatto. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte di questo altoparlante: grazie al Sound Diffusion Processor, il suono si diffonde in tutte le direzioni, offrendoti un’esperienza di ascolto coinvolgente e avvolgente.

Con il suo design leggero e compatto, il Sony SRS-XB100 è pronto a seguirti ovunque tu vada. Puoi utilizzare in vari modi il cinturino integrato per trasportare o fissare il tuo altoparlante, in modo da poterlo portare con te in viaggi, escursioni o anche solo in giardino per un picnic musicale.

Niente paura di restare senza musica! L’XB100 offre fino a 16 ore di autonomia con una sola carica. Inoltre, dispone di un comodo indicatore di stato della batteria per tenerti sempre informato sul livello di carica. La ricarica è semplice e veloce tramite la porta USB-C, che ti permette di avere il tuo altoparlante pronto per l’azione in pochissimo tempo.

Vuoi portare la musica in luoghi impervi? Nessun problema. Il Sony SRS-XB100 è dotato di grado di protezione IP67, rendendolo impermeabile e antipolvere. Inoltre, il rivestimento UV lo rende resistente anche al sole splendente. Quindi puoi portare il tuo altoparlante ovunque ti piaccia, dalla spiaggia al campeggio, senza preoccuparti delle condizioni ambientali.

L’XB100 offre anche una migliore qualità delle chiamate grazie alla tecnologia Echo Canceling. Questo significa che puoi avere conversazioni chiare e nitide con chiunque, senza tagli o interruzioni. Inoltre, due persone possono parlare contemporaneamente senza problemi, il che rende le chiamate in vivavoce un’esperienza senza stress.

L’offerta speciale su Amazon per il Sony SRS-XB100 è un’opportunità da non perdere. Con il 32% di sconto sul prezzo originale, ora è il momento perfetto per ottenere un altoparlante Bluetooth che ti seguirà ovunque e ti offrirà un suono potente e chiaro. ù

