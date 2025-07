Sony WF-1000XM5 godono di 100€ di sconto, audio sublime

Le Sony WF-1000XM5 sono auricolari Bluetooth create per garantirti qualità. Vuoi indossarle e immergerti nella tua musica più amata? Con queste wearable hai ciò che stai cercando oltre a microfono, cancellazione del rumore e tanto altro ancora. Con il 32% di sconto su Amazon viene raggiunto un prezzo d’eccezione, mettili nel carrello a soli 218 euro e risparmia tantissimo sul prezzo di listino.

Disponibili in tre colorazioni differenti, le Sony WF-1000XM5 sono auricolari Bluetooth dotate di tecnologie avanzate. Anche la connessione beneficia di bassa latenza e grande qualità oltre a rimanere compatibile sia su Android che iOS (anche in multipoint) così da avere un paio di wearable che sono utilizzabili su qualunque dispositivo. Comode con il loro design in ear, in confezione trovi diverse punte auricolari che rendono il fitting come su misura. Ne conseguono stabilità, comfort e possibilità di usarle sia a lungo che in allenamento facendo affidamento sulla certificazione IPX4. Anche la batteria non scende a compromessi ed è così che, unita alla custodia di ricarica compatta e tascabile, ottieni ben 24 ore di autonomia.

Tutte le caratteristiche che ti ho citato sono già da alte prestazioni ma il suono è quello che fa breccia nel cuore. L’audio è intenso, in alta risoluzione e ti permette di fare un tuffo vero e proprio nelle canzoni e contenuti multimediali che ami, sentendoti come il protagonista. Con la cancellazione del rumore ottieni una purezza eccellente che torna utile anche in fase di chiamata. Sfrutta l’integrazione di Amazon Alexa per risolvere ogni dilemma e personalizza l’esperienza attraverso l’app con cui puoi trovare varie impostazioni e soprattutto rendere l’utilizzo vicino ai tuoi gusti. Ovviamente ci sono i controlli touch con cui gestire ogni aspetto senza tirare fuori lo smartphone.

Mettile nel carrello con soli 218 euro. Le Sony WF-1000XM5 sono le wearable di qualità che stavi aspettando in sconto su Amazon.