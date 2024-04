Sony WF-1000XM5: sconto IMPERDIBILE del 21% su Amazon

Bisogno di soddisfare la tua sete di ascolto ad alta qualità? Gli auricolari Sony WF-1000XM5 sono qui per soddisfare ogni tua esigenza musicale. E con il 21% di sconto su Amazon, è il momento perfetto per fare il grande salto e migliorare il tuo ascolto quotidiano.

Non perdere tempo e falli tuoi al prezzo speciale di soli 251,00 euro, anziché 319,00 euro.

Sony WF-1000XM5: qualità sonora premium in mega sconto

Con la loro tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, questi auricolari ti consentono di isolarti completamente dal mondo esterno e immergerti nella tua musica preferita. Grazie ai nuovi cuscinetti per l’isolamento del rumore, la vestibilità è ancora più confortevole, garantendo una pressione ridotta nell’orecchio e una sensazione di lusso che dura tutto il giorno.

Grazie al Dynamic Driver X, potrai goderti voci più ricche e dettagli migliorati, trasformando ogni brano in un’esperienza coinvolgente e avvincente. E con funzionalità come DSEE Extreme e audio ad alta risoluzione, la tua musica prende vita con una chiarezza e una precisione straordinarie.

Non solo potrai goderti la tua musica preferita, ma potrai anche effettuare chiamate cristalline ovunque tu sia. Grazie ai sensori di conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup, la tua voce sarà chiara e distinta anche in ambienti rumorosi, garantendo conversazioni senza problemi e senza interruzioni.

E con una batteria che dura fino a 24 ore con una singola carica, non dovrai preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue giornate più lunghe. Inoltre, con la ricarica rapida, bastano solo 3 minuti per ottenere fino a 60 minuti di ascolto, assicurandoti di non perdere mai un momento importante della tua musica preferita.

Infine, la connessione multipoint ti consente di accoppiare facilmente i tuoi auricolari con due dispositivi contemporaneamente, offrendoti la massima flessibilità e convenienza.

Che tu sia in viaggio, in ufficio o semplicemente in casa, gli auricolari Sony WF-1000XM5 offrono un’esperienza audio senza precedenti che non vorrai perdere. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo competitivo di soli 251,00 euro, anziché 319,00 euro.