Sony WF-C500: il top della qualità audio a un prezzo per tutti (-40%)

Se è la qualità del suono a suscitare i tuoi dubbi, puoi abbandonarli con le Sony WF-C500, un paio di auricolari Bluetooth che non ti faranno rimpiangere il jack. Si tratta di cuffie pensate soprattutto per gli appassionati di musica alla ricerca di un prodotto efficace, ma accessibile, oggi disponibili a soli 60 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth Sony WF-C500: caratteristiche tecniche

Si tratta di cuffie in-ear che offrono un ottimo isolamento passivo dai disturbi ambientali. Nella parte esterna sono presenti due generosi pulsanti fisici che garantiscono un facile accesso a tutte le funzioni. Con dei semplici tocchi potrai gestire tracce, chiamate e assistenti vocali. Non manca la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza a polvere e sudore, così da poterle utilizzare anche durante i tuoi allenamenti. Molto interessante il supporto a Swift Pair che offre la possibilità di un’associazione rapida con i dispositivi Windows nelle vicinanze. Presenti i microfoni integrati con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni telefoniche. Naturalmente, però, se dal punto di vista funzionale si presentano piuttosto essenziali, è da quello sonoro che rappresentano un vero best buy in questa fascia di prezzo.

Per la connessione sfruttano un modulo un modulo Bluetooth a bassa latenza con una connessione estremamente stabile. Si avvalgono di due driver da 5,8mm che offrono un suono bilanciato, con bassi consistenti accompagnati da alti e medi chiari e cristallini. Anche se out-of-the-box offrono un suono ben strutturato, non manca l’applicazione Sony Headphone che mette a disposizione un vero e proprio equalizzatore manuale. In questo modo potrai personalizzare il sound adattandolo alla perfezione ad ogni genere musicale ed al tuo gusto. Ovviamente, si tratta di auricolari true wireless, quindi potrai scegliere di utilizzarne uno solo o entrambi. Completa la dotazione un’autonomia di ben 10 ore solo per gli auricolari a cui si sommano altre 10 ore offerte dalla custodia di ricarica.

Grazie ad uno sconto del 40%, le cuffie Sony WF-C500 sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.

