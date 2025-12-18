Sony WF-C710N sventrate nel prezzo: musica da urlo per 40H (-51%)

Le Sony WF-C710N sono auricolari Bluetooth ideali da utilizzare. Perché? Sono compatte, comode e con un audio spettacolare. Le indossi e non le togli più tra autonomia longeva e un suono che ti avvolge: musica, streaming e telefonate sono all’ordine del giorno! Proprio per questo motivo devi approfittare dello sconto su Amazon che le dimezza nel prezzo. Con lo sconto del 51% le metti in carrello a soli 59 euro subito.

Disponibili in colorazioni diverse (blu, rosa, bianche), le Sony WF-C710N sono auricolari Bluetooth da abbinare a qualsiasi dispositivo. Sfruttando la loro tecnologia avanzata, offrono connessioni stabili e a bassa latenza. Inoltre non hanno alcun limite di compatibilità: sia che tu abbia Android che iOS, si connettono e ti offrono tutte le loro funzioni senza alcuna distinzione. Sono particolari perché non sono i soliti modelli con stanghetta e forma allungata. Loro, infatti, rimangono compatte e non fuoriescono dal padiglione auricolare. In questo modo rimangono ancora più stabili ed eviti che si possano impigliare in sciarpe, capelli e accessori vari. Tuttavia non ti fanno rinunciare ai vari PRO e conservano una superficie touch per modificare la riproduzione attraverso semplici tocchi.

Abbinale e mettile subito alla prova. Sono leggere e sono multipoint per connetterle a più prodotti e passare da uno all’altro in automatico. Con driver audio di ultima generazione, il suono ti avvolge con bassi potenti e voci cristalline. Per un’esperienza più pura che mai, entra in gioco la cancellazione del rumore che puoi regolare su diversi parametri. Infine, tra 40 ore di autonomia grazie alla custodia, ricarica rapida e microfoni integrati? L’esperienza è completa e punta a prestazioni senza compromessi.

Collegati su Amazon, approfitta dello sconto del 51% e porta subito a casa le tue Sony WF-C710N per un paio di auricolari Bluetooth senza freni.Le metti in carrello a soli 59 euro subito.