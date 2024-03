Sony WH-1000XM4: qualità PREMIUM in MEGA sconto del 32%

Se stai cercando le cuffie perfette per soddisfare le tue esigenze di ascolto musicale, le Sony WH-1000XM4 sono qui per offrirti un’esperienza senza pari. E con un super sconto del 32% disponibile oggi su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per aggiungerle al tuo carrello. Non perdere tempo e falle tue al prezzo incredibile di soli 259,00 euro, anziché 380,00 euro.

Sony WH-1000XM4: impossibile resistere a questa occasione

Immagina di poter godere della tua musica preferita in totale tranquillità, senza essere disturbato dai rumori esterni. Grazie alla cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dal potente processore noise cancelling HD QN1 e dal nuovo Chip Bluetooth, le Sony WH-1000XM4 ti consentono di immergerti completamente nella tua musica, ovunque tu sia.

Ma la qualità del suono è solo l’inizio. Queste cuffie supportano anche l’audio Hi-Res e utilizzano la tecnologia DSEE Extreme per ottimizzare i file musicali compressi, garantendoti un suono ricco e dettagliato che ti farà sentire ogni nota come mai prima d’ora.

E quando si tratta di praticità, le Sony WH-1000XM4 non deludono. La funzione SPEAK-TO-CHAT mette automaticamente in pausa la musica quando inizia una conversazione, permettendoti di comunicare senza dover rimuovere le cuffie. E con la funzione WEARING DETECTION, le cuffie si spegneranno automaticamente quando non le indossi, risparmiando batteria e prolungando la durata della carica.

Inoltre, grazie alla Multi-Point Connection, puoi collegare contemporaneamente le cuffie a due dispositivi Bluetooth, consentendoti di passare facilmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni.

Non lasciare che questa offerta speciale ti sfugga di mano. Acquista subito le cuffie Sony WH-1000XM4 su Amazon e scopri il piacere di un’esperienza di ascolto senza compromessi. Con la loro cancellazione del rumore avanzata, la qualità audio premium e le funzionalità intelligenti, queste cuffie sono la scelta perfetta per gli amanti della musica che cercano il meglio. Affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 259,00 euro.