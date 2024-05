Tunnel carpale ADDIO con il mouse giusto: Trust Verto a 19€ è toccasana

Quando passi tante ore davanti al computer e usi un mouse che non è ergonomico, AHI! Si sente a fine giornata quel fastidioso dolore al polso e beh, non è piacevole. Invece di arrivare a infiammare il tunner carpale, portati avanti e risolvi il tuo problema. Non c’è bisogno di limitare le ore davanti allo schermo ma bensì di Trust Verto.

Questo mouse wireless è geniale poiché è un modello verticale. Rispetta la posizione delle articolazioni e ti fa stare bene. Su Amazon è in sconto con un ribasso del 20%, non te lo perdere e fallo tuo a soli 19,99€. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse verticale: Trust Verto è la soluzione adatta a te

Si collega ai tuoi dispositivi in un attimo con il micro ricevitore USB e poi non ne fai mai più a meno. Ovviamente è compatibile con diversi sistemi operativi ed è ideale perché l’assenza di cavi lo rende anche più semplice da portare sempre con te. Infilalo nella borsa del computer ed il gioco è fatto.

Trust Verto è un mouse wireless e verticale. Se vedi, infatti, il tuo palmo appoggia in modo diverso sulla sue superficie e nonostante possa sembrare strano, è il modo giusto! Con questa posizione vengono rispettata l’ergonomia ai massimi livelli evitando tensioni nel polso.

Per sapere qualche cosa di più, il mouse ha diversi livelli DPI e 6 pulsanti in totale che puoi personalizzare. Anche la batteria non scherza con la sua autonomia di svariati mesi.

Un vero e proprio gioiellino sotto tutti i punti di vista. Non perdere questa occasione su Amazon ma collegati al volo per acquistare il tuo mouse wireless verticale Trust Verto ad appena 19,99€.

