Sony WH-CH720N tra le migliori cuffie Bluetooth: tris in sconto

Ci sono miriadi di cuffie Bluetooth online. Quali scegliere? Se vuoi un isolamento dai rumori esterni, comfort e suono di qualità punta alle Sony WH-CH720N. Tra le migliori nella loro categoria, grazie alla caratteristiche che vantano fanno contento chiunque. Su Amazon il tris di colorazioni (bianco, nero, blu) in sconto.Portale a casa a partire da 63,90 euro subito.

Le Sony WH-CH720N sono cuffie Bluetooth Over ear. Si connettono a qualsiasi dispositivo e sono dotate di connessione multipoint. In questo modo le puoi collegare a due prodotti in contemporanea e lasciar loro la briga di fare switch a seconda dell’utilizzo che stai facendo. Sono comode, pratiche e avvolgono bene le orecchie con imbottiture leggere e archetto regolabile. È come non indossarle anche dopo lunghe ore di utilizzo. In termini di autonomia sono grandiose grazie a ben 35 ore di utilizzo totale (con NC disattivato arrivi a ben 50 ore) e alla ricarica rapida che te le fa avere sempre pronte.

Connettile per ottenere un’esperienza a bassa latenza e di ottima qualità. I driver audio sono ideali per qualunque genere di musica perché riproducono ogni nota alla perfezione. Al loro interno è presente anche il DSEE che è capace di effettuare l’upscaling delle tracce audio in automatico. Attraverso l’applicazione personalizza l’equalizzazione come meglio credi e decidi se attivare l’assistente vocale integrato. Infine, con gli appositi tasti sui padiglioni, puoi regolare l’avanzamento della musica e la cancellazione dei rumori: disattivata, modalità trasparenza o funzionale al 100%.

I microfoni? Non mancano all’appello e ti permettono di comunicare in qualità crystal clear grazie al Precise voice pickup che rileva la tua voce tralasciando il frastuono che ti circonda.

A partire da 63,90 euro su Amazon, le magica Sony WH-CH720N diventano tue. Approfitta dello sconto e aggiungile al carrello nella colorazione che più ti piace.