 Sony WH-CH720N tra le migliori cuffie Bluetooth: tris in sconto
Indossare le Sony WH-CH720N è come essere catapultati nei tuoi brani preferiti: audio eccellente, microfoni Crystal Clear e tanta autonomia.
Ci sono miriadi di cuffie Bluetooth online. Quali scegliere? Se vuoi un isolamento dai rumori esterni, comfort e suono di qualità punta alle Sony WH-CH720N. Tra le migliori nella loro categoria, grazie alla caratteristiche che vantano fanno contento chiunque. Su Amazon il tris di colorazioni (bianco, nero, blu) in sconto.Portale a casa a partire da 63,90 euro subito. 

Comprale su Amazon

Le Sony WH-CH720N sono cuffie Bluetooth Over ear. Si connettono a qualsiasi dispositivo e sono dotate di connessione multipoint. In questo modo le puoi collegare a due prodotti in contemporanea e lasciar loro la briga di fare switch a seconda dell’utilizzo che stai facendo. Sono comode, pratiche e avvolgono bene le orecchie con imbottiture leggere e archetto regolabile. È come non indossarle anche dopo lunghe ore di utilizzo. In termini di autonomia sono grandiose grazie a ben 35 ore di utilizzo totale (con NC disattivato arrivi a ben 50 ore) e alla ricarica rapida che te le fa avere sempre pronte.

Sony WH-CH720N | Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 35 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida - Bianco

Sony WH-CH720N | Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 35 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida – Bianco

63,9069,90€-9%
Vedi l’offerta

Connettile per ottenere un’esperienza a bassa latenza e di ottima qualità. I driver audio sono ideali per qualunque genere di musica perché riproducono ogni nota alla perfezione. Al loro interno è presente anche il DSEE che è capace di effettuare l’upscaling delle tracce audio in automatico. Attraverso l’applicazione personalizza l’equalizzazione come meglio credi e decidi se attivare l’assistente vocale integrato. Infine, con gli appositi tasti sui padiglioni, puoi regolare l’avanzamento della musica e la cancellazione dei rumori: disattivata, modalità trasparenza o funzionale al 100%.
I microfoni? Non mancano all’appello e ti permettono di comunicare in qualità crystal clear grazie al Precise voice pickup che rileva la tua voce tralasciando il frastuono che ti circonda.

A partire da 63,90 euro su Amazon, le magica Sony WH-CH720N diventano tue. Approfitta dello sconto e aggiungile al carrello nella colorazione che più ti piace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

Paola Carioti
30 ott 2025
