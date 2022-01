Sophos Home Premium: sconto 50% 1 anno di Licenza

Sophos Home Premium è la soluzione giusta tanto per le aziende che rientrano nella agognata classifica Fortune 500 quanto per gli utenti privati.

Sophos Home utilizza le stesse funzionalità di sicurezza pluripremiate che tengono al sicuro queste aziende. Dunque, perché non approfittarne?

Sarà possibile osservare un miglioramento immediato delle prestazioni del proprio Pc mentre Sophos Home esegue la scansione e pulisce il nostro computer, rimuovendo il malware che potrebbe rallentarlo.

Con Sophos Home è possibile proteggere le proprie preziose informazioni private impedendo a virus, ransomware e altri malware di rubare o distruggere file, documenti e foto.

Ed ancora, si potrà navigare sul Web in tutta sicurezza, sapendo che Sophos Home protegge i tuoi acquisti e servizi bancari online da phishing e hacking.

Si otterrà la protezione di cui si ha bisogno per tutti i tuoi dispositivi personali a un prezzo contenuto.

E' in corso anche una importante promozione su Sophos Home Premium, praticamente offerto a metà prezzo: $ 24.93 anziché $49.95. Scopriamo di più.

Sophos Home Premium: vantaggi

Questi i vantaggi di aderire alla promozione Sophos Home Premium:

Sophos Home Premium cosa offre

Ecco cosa offre Sophos Home Premium.

Scansione e pulizia malware

Inizia con una scansione approfondita e la pulizia dei computer alla ricerca di minacce nascoste. Rimuove il malware in agguato sul tuo sistema. Elimina virus, trojan, rootkit, spyware e altro.

Rilevamento delle minacce AI

Protegge da virus, malware, trojan, worm, bot, app indesiderate e altro, anche di cui nessuno ha ancora sentito parlare.

Sicurezza ransomware

Protegge i tuoi file e le tue foto personali dalla crittografia e dalla conservazione a scopo di riscatto. Blocca il ransomware e ripristina tutti i file interessati in modo che siano esattamente come li hai lasciati.

Gestione della sicurezza

Protegge tutti i tuoi dispositivi. Proteggi fino a 10 computer Windows e Mac, oltre a un numero illimitato di tablet e telefoni iOS e Android.

Protezione della privacy

Blocca l'accesso non autorizzato alla tua webcam. Crittografa i tasti premuti in modo che i criminali informatici e il software keylogger non possano acquisire ciò che stai digitando, ad esempio accessi e password.

Protezione della rete

Blocchi e siti Web dannosi o compromessi, inclusi i siti di phishing, per navigare, effettuare operazioni bancarie e fare acquisti in sicurezza. Aggiunge ulteriore sicurezza al browser ed esegue automaticamente la scansione dei download.

Antivirus per PC in tempo reale

Individua i comportamenti rivelatori dei virus e utilizza gli estesi database SophosLabs per proteggere costantemente il tuo PC da virus, malware, trojan, worm, bot, applicazioni indesiderate, ransomware e altro ancora.

Parental control

Ti offre il controllo parentale sui contenuti web a cui i tuoi figli possono accedere su un computer. Seleziona semplicemente le categorie di filtraggio e lascia che Sophos faccia il resto.

Supporto Premium

Fornisce supporto via email e chat dal vivo dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì. Inoltre, il supporto di knowledge base è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attiva l'antivirus da qui!