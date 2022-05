Sophos Home Premium: antivirus scontato del 25%

Spesso si parla di attacchi informatici, virus e malware. Queste minacce però, vengono viste ancora da troppe persone come qualcosa di poco concreto o che può capitare solo ad altri. In realtà, il web è un ambiente alquanto pericoloso dove chiunque è a rischio.

Adware, phishing e ransomware sono potenziali pericoli tanto per le aziende quanto per i singoli utenti. Per contrastare questi pericoli, la prudenza non è più sufficiente: adottare un ottimo antivirus è l’unico modo per poter navigare senza preoccupazioni o stress.

In questo contesto, Sophos Home Premium è una delle realtà più apprezzate dai consumatori. Si tratta di una suite che ha ricevuto diversi attestati di stima anche da riviste specializzate in informatica e che offre ben più di un semplice antivirus.

Con Sophos Home Premium protezione totale contro le tante minacce del web

Sophos Home Premium è qualcosa in più rispetto a un antivirus. Si tratta infatti di una suite con diverse utility che hanno come unico fine di far vivere la rete in totale sicurezza.

Il sistema di protezione degli acquisti, per esempio, consente di proteggere qualunque tipo di transazione da potenziali intromissioni, azioni di hacking e phishing. L’Intelligenza Artificiale fornita con questo antivirus permette poi di agire tempestivamente anche su minacce ancora non ben identificate, bloccandole e impedendo danni di qualunque tipo.

Non solo: con una singola sottoscrizione è possibile proteggere fino a 10 computer, siano essi Windows o Mac. Non esistono invece limiti rispetto a tablet, iPhone o smartphone Android: il tutto per una protezione di livello “familiare”.

La suite di Sophos offre anche un filtro web parentale, strumento ideale per rendere la rete un luogo sicuro anche per i più giovani. Infine, merita una citazione l’assistenza: questa è costituito da personale specializzato, disponibile tramite e-mail e live chat.

E i costi? Grazie al 25% di sconto, la sottoscrizione annuale a Sophos Home Premium costa solamente 37,46 euro.

