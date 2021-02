Sophos Home: sconto del 25% fino a tre anni

L’offerta della software house inglese è molto chiara. Un’unica soluzione di sicurezza compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Sophos Home è un suite completa che include diversi moduli, ognuno dei quali offre la massima protezione durante la navigazione online. Gli utenti possono attualmente sfruttare uno sconto del 25% sull’abbonamento per uno, due o tre anni.

Sophos Home: sicurezza e privacy

Sophos Home garantisce sicurezza e privacy per un massimo di 10 PC o Mac e per un numero illimitato di dispositivi Android e iOS. Oltre ai virus tradizionali, il software può rilevare malware più complessi in tempo reale, come i ransomware. Grazie alla tecnologia basate su intelligenza artificiale è in grado di bloccare anche minacce completamente sconosciute.

L’antivirus effettua una scansione dettagliata del computer alla ricerca di malware nascosto e processi sospetti. È presente inoltre un modulo che blocca i siti compromessi ed esegue la scansione dei file scaricati.

Sophos Home blocca anche l’accesso alla webcam e al microfono, impedisce alle app di condividere informazioni sensibili e filtra i contenuti inadatti ai minori. Per i dispositivi mobile sono presenti funzionalità specifiche, come la verifica dei link aperti dalle app, il controllo della connessione WiFi, il password manager e la scansione sicura dei codici QR.

I prezzi attuali degli abbonamenti alla suite Sophos Home (sconto del 25%) sono: 37,46 euro (un anno), 67,46 euro (due anni) e 86,21 euro (tre anni). È comunque disponibile la prova gratuita per 30 giorni. Inoltre è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni.