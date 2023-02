Sophos lancia l'allarme: boom del giro d'affari legato ai malware

Che i malware fossero sempre più diffusi è ormai un dato di fatto. Secondo la ricerca portata avanti da Sophos, però, i numeri di questo settore sono ancora più preoccupanti del previsto.

Il 2022 è stato un anno di grande espansione per questo tipo di minaccia, con pericoli sempre più concreti sia per i contesti aziendali che per i comuni consumatori. Nel report proposto dalla suddetta azienda di sicurezza informatica è stato descritto lo stato attuale di tale settore e i relativi pericoli.

Sotto questo punto di vista, il dark web rappresenta un luogo sempre più pericoloso. Qui, infatti, vengono regolarmente commercializzati i temuti ransomware-as-a-service (RaaS) che, anche per semplicità d’uso, sono ormai alla portata anche degli hacker meno esperti.

Un traffico di compravendite che, però, rappresenta solo la proverbiale punta dell’iceberg.

Il giro d’affari legato ai malware? Dati personali, criptovalute e denaro sono “prede” ambite

Non da meno infatti sono le operazioni legate agli infostealer, tra cui spiccano i famigerati trojan ad accesso remoto (RAT). Anche in questo caso, i criminali informatici offrono la vendita di veri e propri kit completi per impostare campagne d’attacco.

A rendere ancora più cupo lo scenario vi sono dei malware sempre più “duttili”. Se fino a pochi anni fa il focus degli hacker era quasi esclusivamente sui dispositivi Windows, ad oggi Linux e macOS sono altrettanto presi di mira (senza dimenticare il settore mobile).

I già citati dati personali, così come criptovalute e semplice denaro, sono prede ambite per chiunque operi in questo settore illegale.

Per i singoli consumatori, una buona dose di prudenza e un antivirus all’altezza della situazione sono le uniche vere armi di difesa. In questo contesto, Sophos Home rappresenta una delle migliori scelte possibili.

Stiamo parlando di uno strumento completo per la difesa digitale, che va ben oltre al classico antivirus. Si tratta, infatti, di una suite di sicurezza capace di agire a 360 per rendere la navigazione online priva di rischi.

