Sophos: scarica gratis un report sulla sicurezza

Sophos, azienda che si dedica a contrastare virus e malware, ha reso pubblico un report sulla sicurezza a livello globale.

Attraverso i dati raccolti alla piattaforma, sono venuti a galla alcuni numeri piuttosto allarmanti. Per esempio, il 70% di organizzazioni che utilizzano cloud storage pubblici hanno avuto problemi di sicurezza negli ultimi 12 mesi.

In questo contesto, chi usa strutture multicloud ha subito generalmente il doppio di problemi rispetto a chi si affida a una singola piattaforma. Il 44% delle aziende coinvolte ha affermato che la perdita o il furto di dati sono una delle maggiori preoccupazioni a livello di sicurezza.

I dati, raccolti in un apposito report, hanno visto l'intervista di ben 3.521 responsabili IT residenti in 26 diverse nazioni.

Attraverso questo documento, scaricabile gratuitamente, è possibile comprendere lo stato del cloud security e quanto sia importante, per singoli e privati, proteggere i propri dati.

Il report gratuito dimostra come il cloud security sia il punto debole per molte aziende

