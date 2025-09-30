Sora 2: addestramento con video protetti dal copyright?

Secondo Wired, OpenAI annuncerà un’app con funzionalità social simile a TikTok. I video saranno però generati da Sora 2. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’addestramento del nuovo modello verrà effettuato con materiale protetto dal diritto d’autore, se i titolari non bloccheranno il loro uso.

Addestramento predefinito senza opt put

In base ai documenti visti da Wired, l’app non permetterà di generare video protetti dal copyright. Ci sono quindi specifiche protezioni (OpenAI ha già ricevuto parecchie denunce). Secondo le fonti del Wall Street Journal, la verità è un’altra. Sora 2 non genererà tali video solo se i titolari dei diritti d’autore negheranno esplicitamente il consenso (opt out).

Sembra quindi che il nuovo modello sia stato addestrato con materiale protetto dal copyright. Gli studi cinematografici sarebbero stato già avvertiti da OpenAI. Se ad esempio non vogliono vedere video che raffigurano personaggi dei loro film devono chiedere all’azienda californiana di non includere il materiale nel risultato finale.

OpenAI garantisce però che l’app non permetterà di generare video con persone pubbliche. Diversi avvocati affermano che si tratta di un’errata interpretazione della legge sul copyright. In pratica, invece di chiedere il permesso ai titolari dei diritti, OpenAI riceverà il diniego dai titolari del copyright. Verranno quindi condivisi online migliaia o milioni di video non autorizzati che, eventualmente, potranno essere rimossi.

Durante la scorsa primavera, OpenAI e Google hanno fatto pressioni sull’amministrazione Trump per cambiare la legge sul copyright, in modo da considerare “fair use” l’uso di materiale protetto dal copyright per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.