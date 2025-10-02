Sora 2: violazione di copyright e inviti su eBay

Quanto evidenziato dal Wall Street Journal si è avverato. Dopo appena 24 ore dal lancio di Sora 2, l’app Sora per iOS è piena di video che violano il copyright. Le protezioni implementate da OpenAI sono praticamente inutili. È anche iniziata la compravendita dei codici di invito su eBay.

Pikachu e SpongeBob nell’app Sora

Il funzionamento dell’app Sora è simile a quello di TikTok. Gli utenti statunitensi e canadesi possono condividere video lunghi 10 secondi generati con il nuovo modello Sora 2. I sistemi automatici di OpenAI dovrebbero bloccare i tentativi di creare video con materiale protetto dal diritto d’autore. Come ha verificato Jason Koebler, co-fondatore di 404 Media, i filtri non funzionano.

Durante lo scrolling del feed (esattamente come su TikTok) vengono mostrati video con Pikachu, Charizard, SpongeBob, Cartman, Rick e Morty, Homer Simpson, Toad, Mario e Goku, oltre a versioni fake di Star Wars, Jurassic Park e La La Land.

È chiaro quindi (come aveva anticipato il Wall Street Journal) che Sora 2 è stato addestrato con materiale protetto dal copyright. Il giornalista di 404 Media è più esplicito: OpenAI ha sviluppato un tool per generare video senza pagare i titolari dei diritti d’autore. In pratica è un furto su larga scala.

L’app Sora per iOS semplifica enormemente la condivisione dei video generati dall’intelligenza artificiale. OpenAI scrive sul blog ufficiale che onorerà le richieste di rimozione dei contenuti. Nelle prossime settimane scopriremo se la promessa verrà mantenuta.

Codici di invito su eBay

L’accesso all’app avviene tramite invito. Jason Koebler ha trovato 20 annunci su eBay (ora sono oltre 40) di utenti che vendono i codici di invito (con prezzi fino a 50 dollari). Per ogni account vengono generati quattro codici. Molti utenti hanno quindi utilizzato diversi account per incrementare i guadagni.