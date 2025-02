Sora di OpenAI arriva in Europa per gli utenti ChatGPT Plus e Pro

Dopo mesi di attesa, OpenAI ha deciso di portare Sora anche nel Vecchio Continente. Gli utenti di ChatGPT Plus e Pro residenti nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda potranno finalmente mettere le mani sul popolare generatore di video AI.

OpenAI rilascia il generatore di video AI Sora in Europa

L’arrivo di Sora in Europa era nell’aria da tempo, ma non sono mancate le preoccupazioni legate alla privacy e alla regolamentazione. OpenAI, però, sembra aver trovato la quadra per offrire il suo servizio anche ai cittadini europei, rispettando le norme vigenti. Un traguardo importante per l’azienda.

L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un tweet di OpenAI su X, accompagnato da un video che mostra le potenzialità di Sora. Un animaletto adorabile a metà strada tra un gattino e un Gremlin (prima della trasformazione) che fa un giro in gondola a Venezia.

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8 — OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025

Sora di OpenAI, video realistici con un semplice prompt

OpenAI aveva già svelato il suo generatore di video AI a febbraio 2024, per poi rilasciarlo a dicembre dello stesso anno. Tuttavia, gli utenti europei erano rimasti a bocca asciutta, complice la complessità del quadro normativo comunitario. Ora, però, la musica è cambiata!

Sora, per chi ancora non lo conoscesse, è un modello di generazione video, capace di creare video fotorealistici a partire da semplici prompt di testo. Vuol dire che basta scrivere una descrizione di ciò che vuole vedere nel video, e lui farà tutto il resto.

Sora può elaborare e rappresentare scene complesse, anche con più personaggi e movimenti articolati (punto debole della maggior parte dei generatori di video AI). Riesce a creare personaggi espressivi e dalle movenze naturali e può trasformare un’immagine statica in un video. Può anche modificare un video già esistente, inserendo nuovi elementi o rimuovendo fotogrammi.

E per chi fosse curioso, esistono anche diversi trucchi interessanti per migliorare la qualità dei video generati con Sora!